Conmoción en Inglaterra: Manchester City podría sufrir una enorme quita de puntos que lo haría descender a la Championship

Una comisión independiente declaró culpable al equipo de cometer múltiples infracciones económicas a lo largo de nueve temporadas de la Premier League. El club presentó una apelación formal y aguarda un fallo definitivo que amenaza con destruir su futuro deportivo.

La Premier League declaró culpable al equipo de incumplir las reglas de control financiero entre 2009 y 2018.

Manchester City podría sufrir esta temporada en Inglaterra una posible deducción de puntos que provocará su descenso directo al Championship . Una comisión independiente declaró al club culpable de la mayoría de las 115 acusaciones por irregularidades financieras formuladas por la Premier League, por lo que la institución presentó la apelación y aguarda el fallo definitivo pautado para el mes de enero.

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El eventual castigo modificará por completo la clasificación del actual torneo. El equipo lidera la competencia tras ganar sus primeros siete partidos bajo la conducción técnica de Enzo Maresca, el reemplazante de Pep Guardiola.

Fuentes cercanas al proceso consideran improbable la expulsión de la entidad hacia la League Two, la cuarta categoría inglesa, porque la medida generará un problema inédito de organización. La alternativa más probable es una enorme quita de puntos suficiente para asegurar la pérdida de categoría, en conjunto con una multa monetaria elevada.

Las penalidades contemplarán también otra deducción de unidades adicional para mantener a la institución deportiva en la segunda división durante al menos otra temporada. Una expulsión en medio del certamen obligará a anular todos los resultados obtenidos previamente, una medida que afectará toda la estructura competitiva de la organización.

La Premier League declaró culpable al equipo de incumplir las reglas de control financiero durante nueve temporadas consecutivas, entre los años 2009 y 2018. La investigación validó también los cargos formales por la falta de cooperación del club con las autoridades desde la apertura del caso.

La acusación sostiene que la dirigencia ocultó información y omitió detalles precisos sobre la remuneración de su entonces entrenador Roberto Mancini. La pesquisa descubrió además la utilización de contratos comerciales alterados para aumentar los ingresos declarados y reducir los gastos operativos en los balances oficiales.

El conjunto ciudadano conquistó ocho títulos oficiales durante el periodo temporal analizado bajo sospecha. Richard Masters, director ejecutivo del certamen, respaldó el accionar disciplinario y definió el fallo preliminar como "el más importante de la historia".

El futuro de los actuales propietarios de Manchester City corre un serio peligro

La continuidad del régimen actual al frente de la entidad quedará bajo cuestionamiento absoluto si las autoridades rechazan el recurso de apelación. El club se expone de manera directa a diez castigos diferentes, que abarcan desde una advertencia formal y el retiro de los trofeos ganados hasta la expulsión permanente de la máxima categoría del fútbol inglés.