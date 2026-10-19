20 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Conmoción en Inglaterra: Manchester City podría sufrir una enorme quita de puntos que lo haría descender a la Championship

Una comisión independiente declaró culpable al equipo de cometer múltiples infracciones económicas a lo largo de nueve temporadas de la Premier League. El club presentó una apelación formal y aguarda un fallo definitivo que amenaza con destruir su futuro deportivo.

Por
La Premier League declaró culpable al equipo de incumplir las reglas de control financiero entre 2009 y 2018.

La Premier League declaró culpable al equipo de incumplir las reglas de control financiero entre 2009 y 2018.

Manchester City podría sufrir esta temporada en Inglaterra una posible deducción de puntos que provocará su descenso directo al Championship. Una comisión independiente declaró al club culpable de la mayoría de las 115 acusaciones por irregularidades financieras formuladas por la Premier League, por lo que la institución presentó la apelación y aguarda el fallo definitivo pautado para el mes de enero.

Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 
Te puede interesar:

Boca pegó rápido en el Maracaná y vence 1 a 0 a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

El eventual castigo modificará por completo la clasificación del actual torneo. El equipo lidera la competencia tras ganar sus primeros siete partidos bajo la conducción técnica de Enzo Maresca, el reemplazante de Pep Guardiola.

Fuentes cercanas al proceso consideran improbable la expulsión de la entidad hacia la League Two, la cuarta categoría inglesa, porque la medida generará un problema inédito de organización. La alternativa más probable es una enorme quita de puntos suficiente para asegurar la pérdida de categoría, en conjunto con una multa monetaria elevada.

Las penalidades contemplarán también otra deducción de unidades adicional para mantener a la institución deportiva en la segunda división durante al menos otra temporada. Una expulsión en medio del certamen obligará a anular todos los resultados obtenidos previamente, una medida que afectará toda la estructura competitiva de la organización.

La Premier League comprobó graves irregularidades económicas

La Premier League declaró culpable al equipo de incumplir las reglas de control financiero durante nueve temporadas consecutivas, entre los años 2009 y 2018. La investigación validó también los cargos formales por la falta de cooperación del club con las autoridades desde la apertura del caso.

La acusación sostiene que la dirigencia ocultó información y omitió detalles precisos sobre la remuneración de su entonces entrenador Roberto Mancini. La pesquisa descubrió además la utilización de contratos comerciales alterados para aumentar los ingresos declarados y reducir los gastos operativos en los balances oficiales.

El conjunto ciudadano conquistó ocho títulos oficiales durante el periodo temporal analizado bajo sospecha. Richard Masters, director ejecutivo del certamen, respaldó el accionar disciplinario y definió el fallo preliminar como "el más importante de la historia".

El futuro de los actuales propietarios de Manchester City corre un serio peligro

La continuidad del régimen actual al frente de la entidad quedará bajo cuestionamiento absoluto si las autoridades rechazan el recurso de apelación. El club se expone de manera directa a diez castigos diferentes, que abarcan desde una advertencia formal y el retiro de los trofeos ganados hasta la expulsión permanente de la máxima categoría del fútbol inglés.

Noticias relacionadas

Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel.

Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel y sorprendieron a todos

Hossam Hassan, el entrenador de Egipto, fue sancionado por FIFA por sus declaraciones. 

La FIFA suspendió al entrenador de Egipto por tres partidos tras sus gestos ante Argentina

Carlos Tevez tendrá su partido despedida.

Tevez confirmó que su partido despedida será el 20 de diciembre

Boca viene de caer 1-0 en La Bombonera, por lo que necesita ganar por al menos un gol para forzar los penales.

El contundente pronóstico de la IA sobre cómo le irá a Boca ante Vasco da Gama por la Sudamericana

Vaso da Gama y Boca se enfrentarán este martes 20 de octubre en el Macaraná desde las 21:30.

Boca va al Maracaná en busca de la final de la Sudamericana: solo le sirve ganarle a Vasco da Gama

Los hinchas de Boca y un multitudinario banderazo en Brasil.

Masivo banderazo de los hinchas de Boca en Copacabana antes del partido clave contra Vasco da Gama

Rating Cero

Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Turf busca al doble de Joaquín Levinton para protagonizar el documental de la banda por sus 30 años.

"Buscamos Joaquines": Turf lanzó una convocatoria para encontrar al doble de Levinton para un documental

Disney busca a Elsa para protagonizar la versión teatral. 

Disney busca a la nueva Elsa: Frozen llega a la Argentina y lanzan una convocatoria para elegir a la protagonista

Luis Brandoni inició una amistad con Robert De Niro que se mantuvo durante décadas pese a la distancia.

Robert De Niro le envió una carta a la esposa de Brandoni a seis meses de su muerte: "Perdoná.."

El albúm de fotos que compartió Mauro Icardi durante sus vacaciones.

Mauro Icardi compartió un álbum con la China Suárez desde México: sin sus hijas y junto a la familia de la actriz

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

últimas noticias

Murió un nene de 10 años por una ameba "come-cerebros" en Catamarca y cerraron las Termas de Fiambalá

Hace 20 minutos
Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Hace 23 minutos
Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 

Boca pegó rápido en el Maracaná y vence 1 a 0 a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Hace 24 minutos
El Gobierno avanza con un temario consensuado con los bloques dialoguistas para obtener quorum.

Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada: se espera una sesión maratónica

Hace 31 minutos
Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel.

Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel y sorprendieron a todos

Hace 55 minutos