Wanda Nara habló por primera vez de su salud: "Tenía que ocuparme de mí y de..."

"Fue todo muy rápido para mí. Terminó MasterChef el viernes, el último día que grabamos, fueron los Martín Fierro el domingo y yo viajaba en poquitos días... Ahí me hice un análisis y, como se filtró no salió como esperábamos. Era algo de rutina, y fue como un shock, porque en ese momento lo primero que me dijeron fue que no me podía subir a un avión, no se sabía por cuánto tiempo", contó con la voz entrecortada.

Entonces explicó que "dudo mucho en hablar o no del tema" debido a la seriedad del asunto. "Me encantaría poder hablarlo abiertamente pero a veces la gente te juzga, piensan que si lo hablas no es real, o si no hablas, no es un tema tan serio y por eso prefiero guardármelo", detalló la conductora de MasterChef, programa que culminó este lunes.

"Quien filtró la información, obviamente que me sacudió, porque en ese momento yo no entendía o sabía lo que tenía. Tuve que salir a dar explicaciones, y, sobre todo, soportar gente que diga que es mentira", describió la esposa de Mauro Icardi.

Además, Wanda indicó cómo encaró la situación con sus hijos: "Estaban yendo al colegio y llegaron y les hacían preguntas. Me tuve que sentar y hablar con ellos, aunque hubiese querido esperar un poco más".

"A mí me pasa, que siento que soy la fuerte de la familia. Siempre soy la que contiene a Zaira, a mi mamá, a mis cinco hijos, a Mauro. Yo sentía, que si yo me caía, se caían todos conmigo, porque estaban muy shockeados", se sinceró.