Verano 2026 a puro rock nacional: Mega 98.3 dice presente en los principales escenarios La radio sale a la ruta para acompañar la cultura del rock, con transmisiones especiales, coberturas en vivo y la presencia de sus principales figuras.







Mega 98.3, presente en los festivales más importantes.

Como cada año, este verano Mega 98.3 saldrá a la ruta para acompañar a los festivales más importantes de la temporada y decir presente en cada escenario donde suene el rock nacional.

El plan de verano 2026 tiene una premisa clara: acompañar la cultura del rock en cada escenario, llevando transmisiones especiales, coberturas en vivo y la presencia de sus principales figuras.

Cosquín Rock Cosquín Rock, uno de los eventos más convocantes. Además sumará invitados y propuestas para que los oyentes puedan vivir cada festival desde adentro. La radio estará ahí donde se arma el pogo, donde los artistas cuentan sus historias y donde el rock marca el pulso del encuentro.