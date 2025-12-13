13 de diciembre de 2025 Inicio
Verano 2026 a puro rock nacional: Mega 98.3 dice presente en los principales escenarios

La radio sale a la ruta para acompañar la cultura del rock, con transmisiones especiales, coberturas en vivo y la presencia de sus principales figuras.

Por
Mega 98.3

Mega 98.3, presente en los festivales más importantes.

Como cada año, este verano Mega 98.3 saldrá a la ruta para acompañar a los festivales más importantes de la temporada y decir presente en cada escenario donde suene el rock nacional.

El plan de verano 2026 tiene una premisa clara: acompañar la cultura del rock en cada escenario, llevando transmisiones especiales, coberturas en vivo y la presencia de sus principales figuras.

Cosquín Rock
Cosqu&iacute;n Rock, uno de los eventos m&aacute;s convocantes.

Cosquín Rock, uno de los eventos más convocantes.

Además sumará invitados y propuestas para que los oyentes puedan vivir cada festival desde adentro. La radio estará ahí donde se arma el pogo, donde los artistas cuentan sus historias y donde el rock marca el pulso del encuentro.

La grilla de enero, febrero y abril

  • Cosquín Rock 2026 – Santa María de Punilla, Córdoba – 14 y 15 de febrero.
  • Festival Buena Vibra – Ciudad Universitaria, Buenos Aires – 21 de febrero.
  • Medio y Medio – Punta Ballena, Uruguay – enero y febrero.
  • Bai Bai – Chapadmalal, Pcia. de Buenos Aires – enero y febrero.
  • Festival Nueva Sur – Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires – 28 de febrero.
  • Rock en Baradero – Baradero, Pcia. de Buenos Aires – 3 y 4 de abril.

