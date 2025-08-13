13 de agosto de 2025 Inicio
¿Vuelve la ciclogénesis? Cuándo vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires

El frío regresó en gran parte del país, se mantendrá durante los próximos días y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla. En paralelo, las condiciones meteorológicas podrían desmejorar traer precipitaciones.

Luciano Thieberger

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por frío extremo para la Patagonia, las bajas temperaturas se mantendrán durante gran parte de la Argentina y por el momento no se retira. Eso no es todo, también se prevé la posibilidad de un nuevo fenómeno de ciclogénesis que llegará en los próximos días al país y traerá consigo lluvias y tormentas.

El SMN informó que la alerta amarilla por frío extremo rige para la provincia de Santa Cruz, principalmente sobre la región de la meseta de Lago Buenos Aires, Río Chico y Lago Argentino.

En regiones como El Calafate y Río Turbio, la mínima es de -3°; mientras que en Perito Moreno el termómetro permanece cerca de los -4°. En Caleta Olivia y Puerto Deseado, las mínimas serán de 0°.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante la jornada del miércoles 13 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 15°; mientras que para el jueves de 4° y la máxima de 13; tendencia que se mantendrá para el viernes 15, donde la máxima rondarán los 13° y la mínima 6°.

El SMN informó que a partir del martes pasado "avanza el aire frío desde Patagonia y en las próximas horas llegará a la franja central. Desde mañana, bajan las temperaturas y aumenta la nubosidad. Se corta la racha de gran amplitud térmica de los últimos días: tendremos mañanas frías y tardes frescas".

Alerta por lluvias y tormentas: ¿Vuelve el fenómeno de ciclogénesis?

Si bien condiciones de inestabilidad podrían aumentar en los próximos días en Buenos Aires y alrededores. Aunque el frío dominará la región, las lluvias no se harán presentes esta semana, sino que "todo parecería finalmente cambiar a partir de la próxima semana, cuando estaría desarrollándose una nueva ciclogénesis sobre el este de Argentina" según un modelo realizado por Meteored.

En esta línea detallaron que "Capital Federal y el Gran Buenos Aires podrían volver a presentar un episodio de precipitaciones importantes luego de muchas semanas, a lo cual se podría también sumar el factor de fuertes vientos, según cómo evolucione la situación".

Ciclogénesis

Según el pronóstico extendido del SMN, para el martes 19 de agosto está previsto que el cielo esté completamente nublado y sea una jornada marcada por los vientos fuertes y las lluvias aisladas que se presentarán en la región de CABA.

En paralelo, desde Meteored anticiparon que "el próximo martes 19 sería el día más crítico para Buenos Aires en materia meteorológica, jornada en la cual distintos modelos de pronóstico empiezan a proyectar lluvias generalizadas de intensidad moderada a localmente fuerte, con acumulaciones en 24 horas que podrían situarse en el rango de 25 a 50 mm en líneas generales".

