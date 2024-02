Voraz incendio en una vivienda de Vicente López: el humo llega a la avenida General Paz

El hecho ocurrió durante la madrugada y aún no se detectó el motivo que inicio las llamas. Los Bomberos trabajan en el lugar y evacúan la zona.

El hecho ocurrió a una cuadra de la cancha de Platense en el barrio de Florida y eso podía afectar al tránsito, por ese motivo cerraron todas las cuadras lindantes a la zona con el fin de evitar no solo la gente a pie sino los autos.

Los Bomberos comenzaron a evacuar a los vecinos que se encontraban en el lugar y una de las personas que salió pertenecía a la casa que se estaba incendiando. Se trata de una mujer adulta con un perro en brazos, la cual parecía en buen estado de salud.

El SAME no arribó al lugar hasta el momento, pero se espera que cuando llegue revise a las personas que estaban cerca del fuego. Además, al no haber viento, el humo se estanca en el lugar y puede perjudicar aún más la respiración.