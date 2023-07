Voraz incendio en una cooperativa de cartoneros de Villa Fiorito

"Esto fue intencional", expresaron a C5N los trabajadores, y recordaron otros incidentes en el pasado en el que las instalaciones donde trabajan fueron saboteadas. "Perdimos todo, no contamos con ningún sueldo del municipio", manifestaron.

Gustavo Liuzzi, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lomas, explicó que se trata de un incendio con llamas de hasta 6 metros de alto. "No lo podemos dominar pero no se va a ir más allá" de los 50 metros de frente por 80 de fondo del terreno, por lo que no invadirá lotes linderos. El servidor público señaló que "la gente se pone nerviosa y las fuerzas de seguridad intentan despejar el lugar para mantenerlos fuera de peligro".

Pese a eso, los trabajadores intentan ingresar al galpón para retirar objetos y salvarlos del fuego, conducta que resulta riesgosa y que intenta ser frenada por las fuerzas de seguridad.

Embed

En desarrollo.-