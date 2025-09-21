21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: dramático rescate de una persona que se refugió en un contendor e iba a ser compactado por el camión de basura

El hecho ocurrió en la ciudad de Córdoba, donde los trabajadores de la empresa de residuos hacían las habituales tareas de recolección y escucharon los gritos de un hombre en situación de calle que durante la noche se había metido en el volquete para resguardarse de la lluvia y se quedó dormido.

Por

El hombre fue trasladado al Hospital Misericordia, donde está internado con politraumatismos. 

Un dramático rescate tuvo lugar en la ciudad de Córdoba donde un hombre de 35 años en situación de calle, que durante la noche se había metido en un contendor de basura para refugiarse de la lluvia y se quedó dormido, fue rescatado por los operarios de la empresa de residuos cuando iba a ser compactado por el camión recolector.

Si se busca es un destino sin multitudes, con aire serrano y propuestas que combinan calma y aventura, Cuchi Corral es la opción ideal.
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: el pequeño y encantador pueblo que casi nadie conoce pero que es increíble

El hecho se produjo en la avenida Vélez Sarsfield 1200, en el barrio de Nueva Córdoba, cuando los empleados de la empresa LAM se encontraban haciendo las habituales tareas de recolección y escucharon los fuertes gritos y el pedido de ayuda desde el interior del camión.

"Uno de los operarios del camión lo escuchó, obviamente que avisó a sus compañeros a que pararan todo porque ya el camión estaba en proceso de compactar la basura. Se salvó por un instante", informó el periodista de C5N Bernardo Magnano en el programa Argentina en Vivo.

NOTA EN DESARROLLO.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Detuvieron a un jubilado acusado de vender cocaína por delivery en Córdoba

Córdoba: detuvieron a un jubilado acusado de vender cocaína por delivery

La disputa entre las hermanas quedó al descubierto tras las declaraciones de Fernanda en televisión.
play

Sandra Callejón furiosa por las dudas de su hermana Fernanda sobre el robo que sufrió: "De muy mal gusto"

Unas termas naturales en Córdoba, que fueron descubiertas por casualidad cuando se buscaba crear un pozo.

Viajar a Córdoba: el destino secreto con aguas termales

Puede ser aventura, descanso o una mezcla de ambos.

Viajar a Córdoba: el pueblito fantástico con mucho verde para ir en primavera

Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba en 2024.

Javier Milei encabezará un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba en una semana caliente

Descubiertas en la década de los 80, estas celdas forman parte de un circuito turístico subterráneo en la capital de Córdoba.

Descubrir Córdoba: están bajo tierra y creen que eran celdas para presos que se usaban el siglo XVIII

Rating Cero

play

Maritchu Seitún: "Tenemos que conversar con los chicos mientras todavía nos escuchan"

La panelista viajó con un grupo de amigas al exterior para festejar su reciente soltería.
play

Video: Evangelina Anderson rechazó a Eros Ramazzotti cuando intentó darle un beso

Airbag actuó en la capital correntina luego del siniestro que dejó el saldo de un muerto hasta el momento.

Tras el choque fatal en el puente entre Chaco y Corrientes, Gastón Sardelli cruzó en lancha para llegar al recital de Airbag

La hermana de Thiago habló sobre el momento que atraviesa la familia por el trágico accidente del joven.

La angustia de Camilota por el delicado estado de salud de Thiago Medina: "Uno de los momentos más difíciles"

Siguen los ataques de Sabrina hacia la nueva pareja de su exmarido.

Sabrina Rojas hizo un comentario letal sobre Griselda Siciliani: "Estamos al aire..."

De qué se trata esta atractiva serie de Netflix.
play

Está en Netflix y es una miniserie que siempre bordea la censura: tenés que verla

últimas noticias

play

Dramático rescate de una persona que se refugió en un contendor e iba a ser compactado por el camión de basura

Hace 17 minutos
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Qué significa la exclusión del monotributo unificado de la retención en billeteras virtuales

Hace 19 minutos
Nuevo beneficio de Cuenta DNI sorprende a todos: no hace falta ser cliente del Banco Provincia.

Este es el nuevo beneficio que lanzó Cuenta DNI y es furor: no se necesita ser cliente del Banco Provincia

Hace 30 minutos
El Alzheimer puede presentarse tempranamente.

El Alzheimer antes de los 65 años: por qué puede aparecer y cuáles son los síntomas

Hace 38 minutos
Habrá un fin de semana XL gracias a los nuevos Feriados

Confirman que será feriado el viernes 26 de septiembre: a qué se debe y a quiénes afecta

Hace 42 minutos