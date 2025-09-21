Video: dramático rescate de una persona que se refugió en un contendor e iba a ser compactado por el camión de basura

Un dramático rescate tuvo lugar en la ciudad de Córdoba donde un hombre de 35 años en situación de calle, que durante la noche se había metido en un contendor de basura para refugiarse de la lluvia y se quedó dormido, fue rescatado por los operarios de la empresa de residuos cuando iba a ser compactado por el camión recolector.
El hecho se produjo en la avenida Vélez Sarsfield 1200, en el barrio de Nueva Córdoba, cuando los empleados de la empresa LAM se encontraban haciendo las habituales tareas de recolección y escucharon los fuertes gritos y el pedido de ayuda desde el interior del camión.
"Uno de los operarios del camión lo escuchó, obviamente que avisó a sus compañeros a que pararan todo porque ya el camión estaba en proceso de compactar la basura. Se salvó por un instante", informó el periodista de C5N Bernardo Magnano en el programa Argentina en Vivo.