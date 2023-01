Una madre fue vetada de actividades escolares por tener cuenta de OnlyFans.

Pero la participación de Victoria Triece en el colegios de sus hijos, se truncó debido a las autoridades escolares que decidieron vetarla de varias actividades al enterarse que utilizaba OnlyFans.

Victoria Triece 31-01-23 Twitter

Por cinco años, Triece se mantuvo muy involucrada en lo que realizan sus hijos en el colegio. Ante esta situación, la mujer explicó ante el medio Wesh, que “ha sido extremadamente difícil. Siento que la única alegría en mi vida, ya sabes, me fue arrebatada directamente de las manos sin ninguna razón real”.

En ese sentido, añadió que "nunca me lo han aclarado, nunca me han dicho qué podía hacer y qué no". Pero no se quedó de brazos cruzados, sino que denunció a la Junta de Escuelas Públicas del Condado de Orange por invasión de privacidad y ciberacoso sexual civil.

Victoria Only Fans

El abogado de Victoria, Mark NeJame, también declaró que “lo que estaba haciendo, lo que hace en su tiempo libre, no es ilegal. Pero aún así, tenemos una policía de moralidad con la Junta Escolar del Condado de Orange y los administradores que tomaron esta horrible decisión”.