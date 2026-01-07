Una joven creyó que lo de su nariz era solo un granito pero los médicos descubrieron lo peor: qué era La historia, que rápidamente se hizo viral, sirve como advertencia sobre la necesidad de prestar atención a los cambios físicos. Por + Seguir en







Lo que parecía un poro obstruido en el rostro de Lauren Smyth resultó ser un carcinoma de células escamosas, un cáncer de piel agresivo.

Los médicos vincularon el riesgo con el uso previo de camas solares, incluso años después. Lauren recordó que frecuentaba salones de bronceado antes de los 20 años.

Le dieron a elegir entre cirugía o quimioterapia tópica durante seis semanas. Optó por la quimioterapia y ya inició el tratamiento para combatir la enfermedad.

La paciente eligió compartir su historia en TikTok para concientizar sobre esta enfermedad. Una molestia mínima, casi imperceptible, fue el punto de partida de una historia que hoy genera impacto y reflexión. Lo que parecía un simple detalle en el rostro de Lauren Smyth terminó despertando la atención de los médicos y abriendo un proceso inesperado. Casos así vuelven a poner en primer plano la importancia de no subestimar las señales del cuerpo, incluso cuando parecen inofensivas.

Al principio, todo indicaba que se trataba de un grano pasajero, una de esas molestias cotidianas que suelen resolverse solas. Sin embargo, con el correr de los días, la situación empezó a llamar la atención y a requerir estudios más profundos. Fue entonces cuando los especialistas decidieron investigar más allá de lo evidente y descubrieron un diagnóstico más severo de lo que se pensaba.

Qué descubrieron los médicos en la joven que creía que solo tenía un grano en la nariz -Lauren Smyth Cuando acudió a la consulta, los médicos le pidieron una biopsia para estudiar lo que hasta ese momento parecía ser apenas un “poro tapado”. El resultado fue un golpe inesperado: se trataba de un carcinoma de células escamosas, una forma agresiva de cáncer de piel. El diagnóstico la dejó en shock.

Durante la charla, el especialista le explicó que el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer aumenta de manera considerable en personas que usaron camas solares más de diez veces, incluso aunque haya pasado mucho tiempo desde entonces. Fue allí cuando Lauren recordó que, antes de cumplir 20 años, solía ir con frecuencia a un salón de bronceado durante los veranos. Nunca imaginó que ese hábito pudiera tener consecuencias tan graves para su salud. “Cuando sos joven, nunca pensás que algo así te puede pasar”, reconoció.