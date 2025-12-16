16 de diciembre de 2025 Inicio
Una carta y una deuda de $2 millones: la posible hipótesis de la muerte del soldado en la Quinta de Olivos

Fuentes policiales informaron que el joven de 21 años, que pertenecía al Ejército Argentino, habría dejado un mensaje dirigido a su familia y compañeros.

El suicidio del soldado habría ocurrido durante la madrugada de este martes.

La muerte de un joven soldado en la Quinta de Olivos desplegó un amplio operativo de seguridad para conocer más detalles sobre lo sucedido. Según revelaron fuentes policiales, la víctima fatal habría dejado una carta que podría revelar la principal hipótesis del suicidio.

El joven, que pertenecía al Ejército Argentino realizaba tareas de seguridad en el establecimiento presidencial, se quitó la vida y las mismas fuentes indicaron que el mensaje, de puño y letra, iba dirigido a su familia y compañeros donde aseguraba que tenía una gran deuda.

Si bien aún no hay confirmación oficial, en el escrito explicaría los motivos de haber tomado la drástica decisión en base a una deuda que rondaría los $2.000.000, a diferentes entidades bancarias que le reclamaban saldar el déficit económico.

“Se presume que esa deuda sería más grande a nivel familiar y con posibles compañeros de trabajo. Por eso el grupo de investigadores que encabeza la jueza Sandra Arroyo Salgado comenzó a tomar declaraciones a jefes y compañeros del joven para saber si había gente que supiera algo con respecto a lo que dejó escrito”, explicó el periodista Leo García en De Una por C5N.

De acuerdo a lo que informó el Gobierno, “en horas de la madrugada, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”.

En el mismo texto oficial se señala que el soldado de Fuerzas Armadas apareció sin vida “en uno de los puestos internos”, por lo que de inmediato "se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento".

Muerte y misterio: investigan la muerte de un soldado en la Quinta de Olivos

En medio de la investigación, sobre el mediodía de este martes, la jueza Sandra Arroyo Salgado, se encuentra en la Quinta de Olivos junto a efectivos de la Policía Federal y Bomberos para realizar las pericias en el interior del edificio.

De acuerdo con lo que contó la periodista de C5N, Lucila Entín, el cuerpo fue hallado con un disparo en la cabeza de su arma reglamentaria, un FAL liviano con culata rebatible.

“Con esa arma es que estaba trabajando este joven, que se habría disparado y quitado la vida durante la madrugada de este martes”, detalló la periodista.

Noticia en desarrollo.-

