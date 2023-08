Susana Trimarco dio detalles de las nuevas pruebas de que Marita Verón estaría muerta

Para luego agregar que todos estos años "ha sido una lucha muy difícil, muy despareja” donde “ustedes mismos saben como esta gente fueron de un lado para el otro, estas mafias organizadas perversas que destruyen familias enteras como destruyeron a la mía, pero no vamos a parar hasta que uno por no pague por lo que hicieron con mi hija”.

Marita Veron Susana Trimarco

Fueron los abogados, José D'Antona y Carlos Garmendia, los encargados de brindar algunos detalles sobre las nuevas pruebas arribadas en la investigación. "Mínimamente, se ha encubierto una situación, que es de haber sabido certeramente el paradero de Marita y haberlo ocultado a las autoridades durante por lo menos 10 años. Acá no hay ningún giro ni cosas que ya no sean, no. Al contrario”, señaló D'Antona.

Por su parte, su colega luego detalló: “Lo que podemos decir es que hace un tiempo atrás ha venido a la fundación una persona a traernos información, que en determinadas circunstancias se manifestaba que existía una carpeta con documentación que acreditaba que Marita había sido muerta, con fotografías, que estaba muerta Marita y esa carpeta se la estaba usando para extorsionar en el ámbito de conflictivas gremiales”.

Además, “lo que hay hasta ahora y nos toca sostener es que esa carpeta sí existe y avanzamos en ese sentido”. De todas maneras, aclaró que "no vamos a revelar la identidad de las personas a las cuales prestaron declaraciones, pero lo que podemos decir es que hay testigos que han tenido la valentía para poder contar cosas que han servido para avanzar en esta investigación”.

La desaparición de Marita Verón, un caso que llegó a la CIDH

Marita Verón tenía 22 años cuando fue raptada desde un automóvil el 3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Desde ese día, Marita, que es mamá de Micaela, que hoy tiene 23 años, desapareció.

Las investigaciones que encaró sola Trimarco permitieron a la Justicia arribar a la conclusión de que Marita había sido captada por una red de trata de personas que operaba en La Rioja para ser explotada sexualmente.

Gracias a su accionar, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convirtiéndose en una causa internacional, y la madre de la joven desaparecida obtuvo reconocimientos mundiales.

Trimarco creó la Fundación María de los Ángeles que trabaja en la prevención y asistencia de sobrevivientes de trata de personas y de sus hijas e hijos.