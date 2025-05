Se realizó el 9no Congreso Internacional de Ovnilogía con la participación de J. J. Benitez

Victoria fue el punto de encuentro para aquellos investigadores y curiosos de la ufología. En pleno auditorio repleto, se debatieron diferentes temas sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), una temática que trasciende fronteras y genera cada vez más adeptos.

¿A qué llamamos fenómeno autoestopista o efecto hitchhiker? Según los especialistas, esta denominación se usa para hablar de un evento vinculado a UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) con una persona que estuvo cerca y parecieran tener el sentimiento de "llevar algo a casa", entendido como la consecuente transmisibilidad de persona a persona, los fenómenos paranormales.

Muchos de los testigos, denominados como experimentados/experimentadores, sufren secuelas físicas, psicológicas, psiquiátricas y emocionales tras sus interacciones con Inteligencias No Humanas.

"La gente tiene extraños encuentros y luego van a la casa y se dan cuenta de que algo lo han seguido, y esos efectos continúan, esto lleva a interacciones usuales que a veces son físicas y otras psicológicas", expresó John Alexander, coronel retirado del ejército de Estados Unidos, al ser entrevistado por el orador y periodista Fernando Silva Hildebrandt.

Entre las charlas, se destacó la del grupo Fénix 4, quienes expusieron sobre el estudio del fenómeno autoestopista de una forma científica, y sobre los hechos que ocurren en el Skinwalker Ranch como por ejemplo:

Avistamientos de ovnis

Criaturas extrañas y lobos gigantes

Seres humanoides oscuros

Mutilaciones de Ganado

Distorsiones electromagnéticas y fallos en equipos

Anomalías dimensionales

Fenómenos poltergeist y sonidos inexplicables

Cerca del final del segundo día, el investigador Juan José Benítez realizó una presentación basándose en su reciente libro "La Cara Oculta de México", donde habla sobre el hallazgo de 30 mil figuras de arcilla y piedras grabadas, en las que se ven representados alienígenas y naves espaciales.

"Es un hallazgo del tipo arqueológico que debería cambiar la historia, pero que no la va a cambiar. Los arqueólogos consideran que esto es un fraude", sentenció el investigador, aunque aclaró que en un principio él pensaba lo mismo.

Según los análisis de termo luminiscencia realizado sobre el material, datan desde 3.500 a 8.000 años. "Hechas con un sistema de láser o una estampación desconocida en la actualidad. Estas grabaciones no están hechas por los seres humanos, están esculpidas y grabadas por seres no humanos", añadió Benítez.

Juan José Benítez: "Sé que es un fenómeno físico real que está aquí desde la noche de los tiempos"

Durante el Congreso, C5N tuvo la posibilidad de hablar con periodista y escritor, Juan José Benítez, quien recorrió su carrera y contó sobre sus inicios en la investigación del fenómeno, que fue casi por casualidad: "Trabajaba en un periódico en España y me comentan para hacer nota sobre un caso de un pueblo donde había aparecido un gran cilindro luminoso, fui como pude haber ido a una corrida de toros o a una entrevista a un cantante..."

Al viajar y empezar hablar con testigos, Benítez quedó "muy impresionado, la gente de ese pueblo lo habían visto encima de la escuela, muy grande, mucha luz, silencioso". A partir de ese momento empezó su interés personal sobre el asunto y comenzó a investigar todos los casos que tuvo a su alcance.

Así transcurrieron más de 50 años, donde hoy en día sigue con tantas ganas de buscar respuestas. "Es un tema muy complejo, muy grande y cuanto más investigo menos sé. Sé que es un fenómeno físico real que está aquí desde la noche de los tiempos, nos llevan miles de años, son muchas civilizaciones".

¿Por qué ocurren los avistamientos de luces y, en algunos casos, se tienen el registro de naves? Para Benítez ocurre porque "vienen a visitarnos a ver cómo va esto, es un planeta muy rústico, muy primitivo y atrasado y eso genera interés, lo hacen de una manera muy prudente".

Para el investigador, desde los comienzos de la historia el fenómeno está involucrado con los humanos: "Pinturas rupestres que tienen 26 mil años donde ya aparecen, muchos testimonios de objetos y seres desconocimos", señaló.

¿Se va a saber la verdad sobre los FANI/UAP? Por el momento, "no tenemos demasiada información, por lo menos a mí, se nos escapa", explicó Benítez, principalmente porque para él, los militares de las grandes potencias ocultan este tipo de información clave.

"Saben de qué se trata y hace mucho tiempo, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, saben que son y desde donde proceden, están como locos tratando de capturar las naves, de hecho tienen algunas naves", añadió.

En esta línea el escritor brindó más detalles sobre el tema: "Los militares no les interesan abrir sus archivos y dar a conocer lo que conocen y lo que saben, porque el ciudadano puede decir, yo le estoy pagando a usted tema de defensa le estoy pagando su sueldo, pero ustedes no me pueden defender de esas civilizaciones que están invadiendo mi espacio aéreo entonces lo mejor es guardar silencio o decir eso es falso. Ellos quieren seguir manteniendo la hegemonía".

Esto puede generar cualquier tipo de consecuencias, según Benitez, esto puede traer "consecuencias a nivel social, que puede tener el reconocimiento de que hay unas civilizaciones no humanas, a nivel religioso, a nivel político y a nivel económico. Es un problema también de ellos, si ellos bajaran oficialmente a la tierra provocarían un caos terrible".

Benítez sentenció que "una civilización muy avanzada que se instalase en la tierra, nos obligaría a nosotros a revisarlo todo, eso significaría guerra entre nosotros porque unos estarían de acuerdo y otros no".

Museo del Ovni: una visita imperdible en Victoria para los fanáticos del fenómeno

Una parada obligatoria en Victoria es el Museo del Ovni, creado por Andrea y Silvia Pérez Simondini, en el que se pueden encontrar tesoros e historias de la ufología local.

Ubicado a muy pocas cuadras del centro de la ciudad, la entrada para adultos es de $2.000, menores de 12 años $1.000, y menores de 5 años pasan gratis. Está abierto sábados, domingos y feriados 10:00 a 12:30 y 16:00 a 19:00 horas.

Los expositores del 9º Congreso Internacional de Ovnilogía en Victoria

La comunicación UAP : Fernando Silva Hildebrandt – La Señal Ciencia y Misterio.

: Fernando Silva Hildebrandt – La Señal Ciencia y Misterio. Eje temático del congreso : Andrea Pérez Simondini.

: Andrea Pérez Simondini. FENIX 4 : Guillermo Victory, Pablo Álvarez, María Cecilia Di summo.

: Guillermo Victory, Pablo Álvarez, María Cecilia Di summo. Grupo Hemisferio : Daniel López, Esteban Lingeri y Andrés Segovia.

: Daniel López, Esteban Lingeri y Andrés Segovia. El Cifo : Dr. Néstor Berlanda y Lic. Juan Acevedo.

: Dr. Néstor Berlanda y Lic. Juan Acevedo. ALAS : piloto Pablo Ducau.

: piloto Pablo Ducau. Casi Bariloche : Juan Pablo Gómez.

: Juan Pablo Gómez. La agenda internacional: Luis Emilio Annino.