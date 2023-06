Se jura la reforma de la Constitución de Jujuy entre protestas y movilizaciones

Esos artículos estaban relacionados con los derechos de los pueblos originarios que volverán a la vieja redacción luego de reconocer “dudas” en las comunidades. Esto se anunció en una conferencia de prensa en las últimas horas.

JUJUY: habla GERARDO MORALES

"No se puede tomar una escuela, no se puede tomar un hospital y no se puede cortar calles y no se puede cortar rutas", anunció el gobernador al confirmar la reforma que fue aprobada la semana pasada por la Asamblea Constituyente.

La jura se llevará a cabo este martes a las 18.30 en las instalaciones del Teatro Mitre de la ciudad de San Salvador de Jujuy, según contaron las fuentes oficiales.

El gobernador también aseguró que hay “quienes quieren la violencia y creen que la comisión del delito de corte de ruta es una modalidad de protesta y no lo es".

La Secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que observó que "no se encuentra garantizado el derecho a la protesta" en Jujuy y que "hay serio riesgo a la integridad física de quienes se encuentran manifestándose", por lo que presentó un habeas corpus colectivo y preventivo.