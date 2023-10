RSE Indalo y Mandinga Tattoo tatúan gratis a mujeres que vencieron el cáncer de mama

"Realmente estamos contentos, felices, no imaginamos esta convocatoria. Hay sobrevivientes de cáncer de mama, mujeres que se identifican con esta lucha y que vinieron a tatuarse el lazo rojo representativo”, describió el periodista de C5N, Justo Lamas.

tatuaje.JPG

Diego Staropoli, creador de la fundación Mandinga Tattoo explicó que con esta iniciativa empezaron hace 10 años y están cerca de llegar a los 3000 tatuajes. "Lo hacemos de forma gratuita y hoy por iniciativa de ustedes terminamos haciendo esto en la puerta del canal", sostuvo.

"Me vine a tatuar el lazo rosa en memoria de mi mamá y a mi prima que hace poco falleció tambien", describió una de las mujeres que se acercó a formar parte de la campaña.

Por su parte, otras de las presentes explicó: "Decidí venir hace dos días, le dije a mi marido y no dije nada en casa, nadie sabe y me anime. Como soy sobreviviente quería tener algo que me recuerde por lo que pasé".