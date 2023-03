Pulgas en tu mascota: cómo hacer para eliminarlas

En primer lugar, es importante revisar periódicamente a los animales y no esperar que sea el veterinario quien lo haga por nosotros. Es necesario, al menos dos veces al mes, chequear el lomo de las mascotas, también en el área de la garganta y el estómago . En caso de ver pequeñas manchitas negras, es se aconseja revisarlos al detalle porque es posible que tenga pulgas.

Si logra confirmar que efectivamente se trata de pulgas, será momento de consultar con el veterinario cuál es el tratamiento que recomienda para eliminarlas de nuestros animales. Un dato no menor, que puede resultar insignificante, nunca utilice un producto destinado para una especie en otro animal. Es decir, no aplique un producto que es para gatos en perros y viceversa. Puede ser perjudicial, podría enfermarse y morir.

Lea las indicaciones del producto, más que nada, porque en cada medicamento está detallado para que edades se puede usar. Con esta clase de medicamentos, debe combatir dos frentes: matar las pulgas y evitar que los huevos incuben, ya que, en caso contrario, será difícil exterminarlas en su totalidad.

Cómo hacer si tenés varias mascotas

Suele suceder que las familias optan por tener más de una mascota y es de suma importancia conocer que todas deben ser tratadas con productos anti pulgas, porque es posible que todas estén infectadas aunque no haya contacto directo entre ellas.

Cuidado de los animales ¿Qué procedimiento debo seguir para eliminar las pulgas si tengo más de una mascota? freepik

No obstante, con sólo el tratamiento a la mascota no estaremos libre de pulgas. Es por ello que hay que desinfectar toda la casa (muebles, alfombras, etc.) porque este tipo de parásitos consiguen ocupar un gran espacio en poco tiempo, proliferan rápido y llegan a poner hasta 50 huevos al día.

Por último, siempre con consulta previa al veterinario, repita este procedimiento cada cierto tiempo y así las mascotas no sufrirán de pulgas.