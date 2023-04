Por qué a mi perro se le cae el pelo y qué puedo hacer

Cuáles son las razas de gatos que no sueltan pelo y no dan alergia

Muda de pelo

El pelo de los perros cambia con frecuencia y las temperaturas es un factor. Se nota más con el inicio de la primavera o del otoño. Durante la primavera es necesaria la caída del pelaje para que al perro le crezca un pelo más fino, lo que le permite sentirse más fresco y no sufrir las altas temperaturas. Mientras que, en durante el otoño el pelo crece más fuerte y compacto que lo abriga para las bajas temperaturas.

Perros Por qué a mi perro se le cae mucho el pelo.

Enfermedades de origen hormonal

Suele ocurrir que nuestros perros transiten enfermedades que tengan como consecuencia la caída del pelo. Una de ellas es el síndrome de Cushing que provoca la caída del pelaje a raíz de una sobreproducción de cortisol. Sin embargo, el hipotiroidismo o la diabetes son también causas que provocan la caída del pelo.

Parásitos e infecciones

Es fundamental estar pendiente de la salud de nuestros perros y prestar atención si realiza un comportamiento diferente a los que le vemos normalmente. Pueden aparecer agentes externos como pulgas, hongos, garrapatas, piojos o bacterias que le genera al perro inflamación y pérdida del pelo en zonas como la cabeza o en otros sectores más amplios. Para evitarlo, debemos llevarlo al veterinario para hacerle controles rutinarios.

Alergias

Las alergias es otro de los motivos por los que se le cae el pelo a los perros. Si el veterinario te diagnostica que se trata de una alergia tendrás que tener en cuenta que el perro lo sufrirá toda su vida. El polen, la comida, los insectos y los parásitos pueden generarle alergia a ellos generando irritaciones en la piel, esto llevará a que se rasque todo el tiempo y, por lo tanto, pierda el pelo.

Otras enfermedades

La caída del pelo en los perros puede darse, además de lo mencionado anteriormente, por enfermedades de origen inmunomediado.

Perro Cepillado del pelaje de nuestros perros. Pixabay

Cepillado del pelaje

Es importante que a menudo cepilles el pelaje de tu perro y para ellos, debés utilizar un cepillo adecuado de acuerdo al pelo, ya que, algunas razas lo tienen más corto y fino que otros. Peinalo con suavidad para no lastimarlo y siempre siguiendo la dirección natural del pelaje. Con esto conseguirás que al perro no se le anude el pelo y además, activarás la circulación sanguínea de los can. Por otro lado, vale destacar que cepillarlo previene la aparición de pulgas, garrapatas y elimina el olor del animal.

Limpieza diaria del hogar

Es importante, desde el momento que decidimos adoptar un perro, que nuestro hogar esté completamente limpio. Tanto en sillones, sofás y alfombras es fundamental pasarle la aspiradora a menudo.

Baños con shampoo específico

Dependiendo del tipo de pelo y tamaño, entre otras cosas, los perros necesitan bañarse regularmente con el shampoo adecuado. Siempre consulta con tu veterinario cuál es el adecuado para satisfacer las necesidades higiénicas de los perros y cuál es el mejor artículo para cuidar su piel.

Cuál es la alimentación ideal

Debés darle a tu perro una comida rica en ácidos grasos Omega y así evitarás que se le caiga el pelo en abundancia sobre todo en épocas que hacen el cambio debido al cambio climático. Además, notarás cambios como un mejor brillo en el pelaje.