Marcos Paz: un grupo de madres golpeó a una docente a la que acusa de maltrato

"Es lamentable. No es algo para salir a contar con orgullo, pero tampoco me siento avergonzada", admitió Raquel, una de las madres que golpeó a la maestra, en diálogo con De Una por C5N. También aclaró que nunca buscaron que el video se hiciera viral.

"Nuestros hijos no querían venir a la escuela los días miércoles y no querían contar por qué. A mi hijo le decía inútil, tarado, que no servía para nada, que no iba a tener futuro. A las nenas les decía 'negras macacas'. Son 24 chicos y queremos que los escuchen", reclamó.

Según denunció, "no tuvimos respuesta a nivel policial ni institucional, no nos quieren tomar la denuncia". "La violencia con violencia no sirve, pero fue un acto de impotencia y dolor por escuchar el llanto de los chicos. No nos organizamos", sostuvo.

Los gremios docentes de Marcos Paz convocaron a un paro

El gremio Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, lleva adelante este jueves un paro total por 24 horas en el distrito de Marcos Paz para repudiar el hecho. "Es inadmisible que nuestras alumnas, alumnos y docentes tengan que vivir situaciones hostiles dentro del ámbito escolar. Las escuelas deben ser lugares seguros y de respeto mutuo", señaló en un comunicado.

"No vamos a permitir este tipo de actos y reforzaremos nuestras medidas de lucha para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir. Con los niños no, con los docentes tampoco", añadieron.

También la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense emitió un comunicado donde expresó su "más enérgico repudio ante los hechos de violencia acontecidos recientemente en la escuela Primaria 17 de Marcos Paz". "Estamos trabajando para esclarecer los hechos y asegurar que se tomen las medidas necesarias para garantizar el bienestar de las y los estudiantes, docentes y personal de la escuela", sostuvo.