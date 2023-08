Los secretos mejor guardados para tener éxito en OnlyFans

Pia Sweet: Comencé en Only Fans trabajando de forma anónima y a los 2 meses decidí abrir redes sociales. Vivo en una ciudad chica y al poco tiempo todos sabían que estaba trabajando en OF y también sabían cómo me iba en la plataforma. Fue así que muchas personas comenzaron acercarse a través de conocidos para preguntarme cómo podían hacerlo, la forma de comenzar, que cosas recomendaba. Al principio eran pocos y después ya no daba abasto para explicar uno por uno lo mismo tantas veces. Ahí me di cuenta que esta plataforma era una posibilidad real de trabajo para mucha gente. Quería seguir ayudando a todos y que logren así su libertad financiera. Sobre todo darles a conocer este negocio que acá todavía no tiene tanta información, un universo desconocido para muchos, un negocio abierto 24/7 y 24 horas al día con un mercado en todos los lugares del mundo que tengan internet. Quería que más personas tengan la posibilidad de salir adelante, de generar sus ingresos en dólares y cambiar su vida. Porque no es solo el dinero, primero si es dinero, pero ese dinero después te da libertad. Mejora tu calidad de vida y por ende tu paz mental.

P: ¿Cuáles son los aspectos clave que cubre tu ebook para ayudar a los creadores a tener éxito en OnlyFans?

P.S.: Los aspectos claves son el detalle del paso a paso en cada etapa, desde la verificación de la cuenta y el diseño de un perfil atractivo. Enseña a usar cada herramienta de la plataforma, mensajes de bienvenida automatizados y posteos de pago. Incluso para que tu cuenta genere dinero cuando aún no estés en línea. Es algo hecho de creadores de contenido para creadores de contenido, las herramientas de promoción de forma anónima, especialmente el manejo de las redes sociales con todos los hacks para usar el algoritmo correcto.

P: ¿Cuál es tu experiencia personal en la plataforma de OnlyFans y cómo te ha beneficiado económicamente?

-Mi experiencia fue la mejor. OF me cambió la vida sin dudas, no solo el cambio económico, sino que ahora tengo un trabajo remoto que me permite trabajar desde cualquier lugar del mundo, ganando en una moneda fuerte que me da la libertad de vivir donde yo quiera. En pesos era imposible por el cambio pensar en vivir afuera. También era imposible pensar en progresar y ahorrar.

P: ¿Cuál es el primer paso que recomendarías a alguien que quiere comenzar a utilizar OnlyFans para generar ingresos?

P.S.: El primer paso es tomárselo en serio, como lo que realmente es un trabajo y emprendimiento propio, al que hay que dedicarle muchas horas. No hay que ser autodidacta, sino capacitarse, formarse, aprovechar la experiencia de los que ya lo hicimos antes para ahorrar tiempo. Usar toda la información que hoy tienen a su alcance para optimizar sus horas de trabajo.

P: ¿Cómo abordás el tema de crear contenido de manera segura y proteger la privacidad en esta plataforma?

P.S.: Para preservar el contenido y privacidad, lo primero que enseñamos en el e-book y que aconsejo a todos que hagan si quieren privacidad, es bloquear tu país de residencia, en este caso Argentina. En esta plataforma vos sos el dueño de tu contenido, no hay productora o intermediarios y vos elegís que vender, qué grabar y que no. Acá nadie te obliga a nada. Entonces creas el contenido con el que vos te sentís cómodo. La plataforma protege con marcas de agua tus fotos y videos y en caso de filtración hay muchas herramientas para aplicar. El derecho del copyright es de cada creador y hay un seguro que se puede contratar.

P: ¿Qué estrategias son más efectivas para atraer y retener a los suscriptores en OnlyFans?

P.S.: Sin dudas para atraer suscriptores nada como la exposición en las redes sociales. Es lo más efectivo, rápido y de mayor alcance. Existen formas de promocionarse sin redes.. Y retener a los suscriptores es clave, con la calidad del contenido y la fidelización de cada fans, en el trato uno a uno.

P: ¿Cómo gestionas el equilibrio entre la creación de contenido y la interacción con tus seguidores?

P.S.: Ambas son claves, tiene que ser 50 y 50: generar un contenido de super calidad y no interactuar con los fans, no sirve de nada o deja la facturación del negocio en la mitad. Si fuera por ver solo contenido, hay muchos sitios con este tipo de contenido gratis, acá la clave (además del contenido atractivo), es interactuar con ellos. Todos estos tips de equilibrio están en nuestro e-book y soporte que tienen cada uno de los alumnos. Estamos muy atentos al balance de sus cuentas, que sea acorde la cantidad de fans con lo que están facturando y donde ajustar en cada caso.

P: ¿Qué desafíos enfrentaste personalmente al iniciar tu carrera en OnlyFans y cómo los superaste?

P.S.: El desafío más grande fue cuando comenzaron a enterarse en la ciudad donde vivo y comenzaron a pasar las fotos de mi OF. Una persona con vpn entró, compró el contenido (hasta ahí todo legal), pero luego lo enviaron por WhatsApp y Telegram Se solucionó muy fácil con carta documento y denuncia penal por enviar imágenes íntimas sin el consentimiento de la víctima. Teníamos las capturas de pantallas, números de teléfonos y nombres de grupos. Llamaban las esposas pidiendo perdón por sus maridos…

P: ¿Qué consejos tienes para aquellos que desean diferenciarse y destacarse en un mercado competitivo como OnlyFans?

P.S.: Que sean auténticos, que demuestren su personalidad, que destaquen eso que los hace diferentes, no solo desde lo físico, si tocan algún instrumento, eso se puede explotar y potenciar dentro de la plataforma. Si son buenos escribiendo poesías, pintando, lo que sea que haga la diferencia. Inclusive si se consideran buenos conversando, acompañando o dando consejos, (quizás no puedan publicitarse con eso), pero apenas lleguen los primeros fans y vean que tienen esa contención, conversaciones de calidad que en otro lado no, se van a quedar más que fidelizados en esa cuenta.

Tengo tantos ejemplos, de chicas que tiran el tarot a sus fans.

Chicas que recitan poesías, que cantan. Performance de DJ, ni hablar bailarinas. Que definan un estilo bien marcado.

Pia influencer 2

P: ¿Cómo manejás las críticas o el estigma social asociado con el trabajo en plataformas de contenido para adultos?

P.S.: No me importan. Los respeto, entiendo que sean cabezas retrógradas. Yo no voy a dejar de hacer mi vida por lo que piensen los demás. Pienso que tenemos que normalizar las diferencias de pensamientos, está ok que pensemos todos diferente.

P: ¿Qué tipo de contenido suele ser más popular y exitoso en OnlyFans?

P.S.: La plataforma se hizo popular por el contenido para adultos, es una red social más, en las otras redes, Instagram o Tik Tok, se permiten cuentas a partir de los 13 años, como acá es +18 años, no hay baneo ni restricciones al contenido para adultos. Lo más popular es el contenido para adultos, pero no tiene que ser sexual o pornografía. Puede ser lo que quieras.

P: ¿Qué papel ha jugado el marketing y la promoción en tu éxito como creadora de contenido en OnlyFans?

P.S.: El marketing, la creación de una marca, la presencia en las redes sociales es todo en el negocio de OnlyFans. Este negocio tiene 3 pilares fundamentales. EL PRIMERO, es el tráfico de gente, que las personas te conozcan y luego sepan que tenés only fans, una vez que llegan a tu only, entra el SEGUNDO pilar que es el contenido que tengas para ofrecer, pero de nada sirve el contenido si no tenés el TERCER pilar, el contacto uno a uno y la relación con el fan. Para que quieran comprar tu contenido o pagar por la compañía virtual.

P: ¿Cómo te mantenés actualizada con las últimas tendencias y cambios en OnlyFans para ajustar tus estrategias?

P.S.: Es un universo aparte Only Fans, si bien somos competencia, hay muchas comunidades de creadores de contenido, donde estamos actualizándonos y enviando info a los cambios permanentemente. Todos los creadores que llevamos tiempo trabajando tenemos un equipo que nos asesora en redes sociales, cambios en los algoritmos y estrategias nuevas que van surgiendo. Toda eso lo enviamos a través de nuestro canal de soporte. Tienen ejemplos de contenido que si funciona, tanto en OF como en redes sociales.

P: ¿Cuál es el error más común que ves que cometen los nuevos creadores de contenido en OnlyFans?

P.S.: Pensar que es subir una foto y los fans vienen y pagan por que sí, que vienen del “cielo”. Pensar que es una red social más que con un posteo ya comienzan a ganar en dólares y se pierden de un montón de herramientas útiles que está plataforma les brinda para automatizar el negocio. Otro error común es cuando ven que tienen que dedicarle tiempo, se frustran y dejan. Piensan que todo es inmediato y estoy hablando de que solo tienen que intentarlo 15 días en el peor de los casos. Todos los que adquieren el e-book a los 7 días de abrir su cuenta recuperan la inversión y comienzan a ver ganancias en dólares y eso no pasa en ningún otro lado.

P: ¿Qué recursos adicionales sugerís que los interesados en OnlyFans exploren para mejorar sus habilidades y conocimientos?

P.S.: Inspirarse siguiendo creadores de contenido exitosos. Usar toda la información disponible, videos, artículos, etc que se encuentra en internet. Y como uno de los pilares importantes es la venta, siempre les digo que si tienen personas cercanas vendedores, que les pidan todas las estrategias. Nosotros les enseñamos a vender en only, pero las cuentas que realmente despegan son las que se manejan con estrategias y tips de expertos en ventas.

P: ¿Cuál es tu enfoque para manejar los comentarios negativos o el acoso en línea en tu trabajo en OnlyFans?

P.S.: Dentro de OF me sorprendió lo respetuosos y éticos que son. Yo subo una foto “nude” y me ponen “eres un angel”, son muy educados. También es verdad que si te desubicás te reportan la cuenta y only te elimina. El acoso es fuera de only, en las redes, las personas que juzgan, el hate. Yo lo recibo bien, al final, le dan más alcance a mis publicaciones, bueno o malo, mientras hablen. no importa. Le da más alcance a las publicaciones o también lo detecta el algoritmo en los mensajes y más interacciones = más seguidores = más seguidores,= más fans, más fans,= más dinero. Acá el creador de contenido si monetiza, con hate también gana.

P: ¿Hay alguna otra información importante que quieras compartir con los lectores que estén considerando utilizar OnlyFans para generar ingresos?

P.S.: Que se formen si o sí con personas que ya tengan información para ahorrar tiempo y errores. Que se animen, que vamos a enseñarles a mantenerlo privado si así lo desean. Que este negocio es 24/7 tiene una escala de crecimiento increíble, que realmente deben considerarlo como una oportunidad.