La explicación del hombre que trasladaba a un niño en una mochila de delivery

“No va a volver a pasar. Al nene no lo voy a llevar más ahí”, explicó Horacio quien fue sancionado

Luego de ser identificado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial sancionó al hombre, quien dio su explicación. “Venía para la casa de mi papá porque estaba terminando de trabajar y había pasado a buscarlo al nene. No tenía con quién dejarlo. Trabajo, mi señora también. Si tengo que pagar una niñera, tengo que trabajar para pagarle a ella y el nene no come nada”, se justificó notoriamente angustiado.

Al mismo tiempo, aclaró que día a día trabaja “repartiendo pizza, pan casero, lo que sea en la calle” y aseguró: “No va a volver a pasar. Al nene no lo voy a llevar más ahí, ya está”.

La ayuda del Estado a quienes no tienen contención para los niños

Frente a este panorama, la ANSV explicó que dejaron a disposición la Red federal de asistencias, línea 149, que consiste en la ayuda de quienes no tiene dónde dejar a los niños cuando van a trabajar.

“Su hijo tendrá quien lo cuide cuando su papá no esté. De este modo evitaremos un siniestro vial de consecuencias irreparables”, aclaró el director Pablo Martínez Carignano.