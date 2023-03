La declaración del abogado de Lucas Benvenuto: "Es insólito que Jey Mammon se defienda ahora"

El abogado de Lucas Benvenuto , Javier Moral, se refirió al descargo de Jey Mammon y declaró que "es insólito que el imputado se defienda ahora, cuando la causa se cerró" y cuestionó: ¿Por qué no salió a defenderse en su momento? Si uno es inocente, tiene que gritar la verdad".

El letrado definió en Argenzuela por C5N.com que "en concreto hay una sola verdad y una sola víctima, no hay dos víctimas y dos verdades, la única verdad es la de Lucas". Señaló que esta manifestación de "el peor momento de la vida" que mencionó Mammon en relación a lo mal que lo está pasando no es justa ya que "el peor momento de la vida es lo que le pasó a Lucas con todos los abusos". Además agregó: "No se puede comparar haber sido abusado que haber sido señalado".