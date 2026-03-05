La Ciudad de Buenos Aires ahora prohibió el uso de celulares en las escuelas secundarias

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este jueves la prohibición del uso de celulares durante clases en las escuelas secundarias públicas y privadas. La medida, que alcanza tanto a alumnos como docente, viene a ampliar el alcance y profundiza las restricciones ya fijadas en 2024 para el nivel primaria e inicial.
Desde la administración porteña, argumentan que el plan "Aulas Libres de Celulares" tiene como objetivo mejorar el aprendizaje de los estudiantes porteños. Según la nueva normativa del ministerio de Educación porteño, el acceso a los dispositivos queda restringido y "cualquier actividad pedagógica digital deberá realizarse exclusivamente con equipos de la institución y bajo supervisión docente".
