5 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La Ciudad de Buenos Aires ahora prohibió el uso de celulares en las escuelas secundarias

La medida viene a ampliar el alcance y profundiza las restricciones ya fijadas desde 2024 para el nivel primaria e inicial. Alcanza tanto a alumnos como a personal docente.

Por
Los celulares sí están permitidos en los recreos

Los celulares sí están permitidos en los recreos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este jueves la prohibición del uso de celulares durante clases en las escuelas secundarias públicas y privadas. La medida, que alcanza tanto a alumnos como docente, viene a ampliar el alcance y profundiza las restricciones ya fijadas en 2024 para el nivel primaria e inicial.

Chacabuco, el destino bonaerense perfecto a dos horas de CABA. 
Te puede interesar:

Está cerca de Buenos Aires y es un destino "anti estrés" perfecto para marzo 2026

Desde la administración porteña, argumentan que el plan "Aulas Libres de Celulares" tiene como objetivo mejorar el aprendizaje de los estudiantes porteños. Según la nueva normativa del ministerio de Educación porteño, el acceso a los dispositivos queda restringido y "cualquier actividad pedagógica digital deberá realizarse exclusivamente con equipos de la institución y bajo supervisión docente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mechimiguel/status/2029591167025721716&partner=&hide_thread=false

NOTA EN DESARROLLO.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La conductora agradeció el amor de sus colegas y seguidores tras sufrir un ACV.

Daniela Ballester, tras el ACV y antes de su vuelta a la televisión: "La vida te cambia en un segundo"

play

Tras el derrumbe en Parque Patricios las familias exigieron "una respuesta" a los responsables

Gilberto Gil se despide de la Argentina con un show en el Movistar Arena.

Gilberto Gil se despide de la Argentina y suma a Kevin Johansen como invitado en el Movistar Arena

Luján, naturaleza y río a minutos de la capital.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que tiene espacios verdes a la vera del río

Derrumbe en el complejo habitacional Estación Buenos Aires en Parque Patricios.

Jorge Macri se comprometió con los damnificados del derrumbe en Parque Patricios: "Vamos a garantizar su alojamiento"

Derrumbe en el complejo habitacional Estación Buenos Aires en Parque Patricios.

Un informe técnico de la Ciudad advierte sobre "riesgo estructural" tras el derrumbe en Parque Patricios

Rating Cero

La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

Esta anti heroína de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto:
play

Esta anti heroina de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: de quién se trata

Una de las últimas películas de Bruce Willis ya está en Netflix y es furor
play

Una de las últimas películas de Bruce Willis ya está en Netflix y es furor: de cuál se trata

La película mostró que nunca es tarde para revisar creencias y abrirse a algo distinto. Esa premisa, simple pero poderosa, conectó con espectadores de distintas edades.
play

De qué se trata Alguien tiene que ceder, la comedia romántica que desde que llegó a Netflix es furor

El Padrino: Qué fue de la vida de toda la familia Corleone. 

Qué fue de la vida de los actores de la saga El Padrino: pocos lo saben

Trascendió que la producción podría tomar sanciones disciplinarias ante estos hostrigamientos.

Gran Hermano 2026: Andrea del Boca destruyó a Yanina Zilli por su ataque a Daniela de Lucia

últimas noticias

Los celulares sí están permitidos en los recreos

La Ciudad prohibió el uso de celulares en las escuelas secundarias

Hace 10 minutos
Budín de chocolate intenso en la air fryer. 

La increíble receta de budín húmedo y aireado con sabor a cacao para hacer en la air fryer

Hace 15 minutos
La importancia de la longevidad para la sociedad.

Por qué la longevidad se puede convertir en un aspecto fundamental para el estatus social según expertos

Hace 16 minutos
La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

Hace 17 minutos
play
Esta anti heroína de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto:

Esta anti heroina de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: de quién se trata

Hace 17 minutos