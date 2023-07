Fran Mariano fue internado de urgencia tras denunciar que Aníbal Lotocki lo operó sin su autorización

El ex - Cuestión de Peso tenía pactada una entrevista para ampliar su denuncia contra el cirujano y fue el mismo Juan Etchegoyen quien contó que Fran no asistiría al programa.

“Hoy iba a entrevistar a Fran Mariano para tratar el tema Silvina Luna y sobre todo esta reaparición pública de Lotocki, la noticia es que Fran ha sido internado y no puede salir al aire, él me envió un audio explicando la situación, justo en este momento que está pasando esto con Silvina surge este dato de esta internación de Fran”, confirmó el periodista.

fran mariano.jpg Fran de Cuestión de Peso y su increíble transformación que llegó hasta a los medios internacionales

El mediático lamentó su estado de salud y comentó: “Estoy mal y triste de nuevo, pensé que lo del pie estaba resuelto y tuve una recaída muy grande, yo sentía dolor, fui a ver a mi cirujano actual, Daniel Feliz, y vio mi úlcera y me dijo que tenía que volver al hospital porque el virus no murió del todo, el virus que se formó por esa sustancia glucosa que tenía”.

Sobre esa úlcera que menciona, el exparticipante del reality indicó que, como revivió, es lo que debe tratar de urgencia.

“Me mandaron al hospital Modelo de Caseros, ahora va a venir mi hermana a llevarse todos los objetos de valor, la verdad es que la estoy pasando mal y esto es de nunca acabar, yo no tengo respirador ni me falla la cabeza pero tengo rota el alma, no puede ser que con 33 años no pueda vivir la vida que quiero”, concluyó.

Silvina Luna mostró una leve mejoría y pasó la primera noche sin respiración asistida

Silvina Luna atraviesa horas clave luego de transitar la tercera semana de internación en el Hospital Italiano. Afortunadamente, tras haber sido extubada el jueves, mostró una leve mejoría y pasó la primera noche sin respirador.

Desde la familia pidieron total reserva hacia la prensa, por lo cual no se están emitiendo partes médicos de manera pública. La información circula a cuentagotas, pero por lo que se pudo saber durante las últimas horas, la modelo pedía agua, estaba consciente y pasó su primera noche sin respirador.