Flores: cruzó el semáforo en rojo y amenazó a un peatón que casi atropella con un fierro

"No viste el semáforo, ¿no? Casi me pasás por arriba", expresó el hombre, que al caminar por la senda peatonal fue sorprendido por el automóvil en infracción. El video del momento se viralizó en redes sociales, donde quedó registrado el violento accionar del conductor.

El episodio ocurrió en Coronel Ramón Falcón y Rivera Indarte, la víctima grabó al conductor del vehículo mientras se reía y saludaba a la cámara. Sin embargo, la situación cambió cuando el hombre filmó la patente del auto y golpeó la parte trasera, lo que hizo reaccionar al dueño del vehículo.

El conductor estacionó su auto más adelante, mientras el peatón continuaba filmando, y bajó con un fierro en la mano. "Pegále de vuelta al auto, pegále de vuelta al auto, pegále de vuelta al auto", expresó el automovilista como una amenaza.

"Está todo filmado. Casi me pisas y me corriste con un fierro, chabón", manifestó la víctima, mientras algunos peatones intentaban intervenir en la situación y calmar al posible agresor, quien respondió: "¡Denunciame, estúpido!".

La víctima habló con TN y relató el momento: "De un momento a otro, veo que el auto se estaciona cerca mío y el hombre me viene a buscar con un fierro. Viene a pegarme. Decía que le había pegado en el auto. Y la realidad es que, después de casi atropellarme, me volvió a tirar el auto encima diciendo que se quería ir, que había mucho tránsito y le estaban tocando la bocina. Realmente no podía creer que se bajara a buscarme. Me pareció mucho muy grave. No sé cuál es esa reacción. Parece incluso premeditado".