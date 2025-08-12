12 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Fentanilo contaminado: asciende a 90 el número de muertos e investigan si hay más víctimas

Sigue aumentando la cantidad de fallecidos por la inoculación del opioide. Por su parte, la Justicia Federal localizó 232 ampollas que estaban extraviadas de un lote.

Por
Crece el número de muertos por fentanilo contaminado. 

Crece el número de muertos por fentanilo contaminado. 

Redes Sociales

En medio de la alerta sanitaria nacional por la inoculación del opioide producido por los laboratorio HLB Pharma y Ramallo, el número de víctimas fatales por el fentanilo contaminado ascendió a 90 y se investiga si podrían existir más víctimas y ascender hasta 96.

La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.
Te puede interesar:

El secreto detrás del millonario anillo que Cristiano Ronaldo le regaló a su novia Georgina Rodríguez

La noticia fue confirmada por la periodista de C5N especialista en judiciales Vanesa Petrillo en su cuenta de X donde informó que "hay 9 casos no tan firmes q se van a chequear". Por su parte, la Justicia Federal localizó en las últimas horas 232 ampollas de fentanilo contaminado, que estaban extraviadas de un lote de casi 155.000 unidades.

vanesa

Según confirmaron fuentes judiciales a C5N, las ampollas localizadas se suman a las más de 100.000 que no fueron utilizadas en pacientes y de las que la Justicia debía ubicar, además de firmar un acta de compromiso de resguardo en cuarentena del material infectado.

La causa investiga las muertes de pacientes, que se encontraban internados en distintos establecimientos de salud ubicados en Santa Fe, Córdoba, Formosa, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.Hasta el momento, el detalle marca que 48 fallecimientos ocurrieron por las infecciones de las bacterias Ralstonia pikettii y Klebsiella pneumoniae.

En diálogo con Radio con Vos, Kreplak señaló que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) incautó distintos lotes de fentanilo y marcó que en dos de ellos se registró que estaba contaminado: "Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente. El otro no llegó a administrarse ninguna dosis porque recién había salido a la calle".

En tal sentido, advirtió que la cantidad de muertes podría crecer, hecho que terminó de concretarse en la tarde del martes. "Esto no llegó a un techo. Lamentablemente, con el correr de los días, el número de víctimas podría aumentar. Desde el inicio pensamos en más de 100 víctimas", expresó. La Justicia apunta a que se aplicaron alrededor de 45 mil ampollas de uno de los lotes falseados.

En tal sentido, expresó que "hoy no circulan ampollas contaminadas" y marcó que pese a que en Argentina no hay una "epidemia de uso ilegal" como en Estados Unidos, el país necesita un sistema de seguimiento de este analgésico. También hizo alusión a la investigación: "Es una causa extensa, compleja, con múltiples aristas. Estamos determinando las víctimas en todo el país y las responsabilidades primarias y directas".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se encuentra a 1.350 metros sobre el nivel del mar.

Turismo en Argentina: es un pueblito y tiene paisajes soñados

El hermoso destino de Salta para conocer. 

Viajar a Salta: el destino que nadie conoce y te va a encantar

El martes es el día en el que se definirá qué pasará con las acciones de YPF. 

Causa YPF: Justicia de Estados Unidos decidirá sobre la entrega de acciones de la petrolera

El Gobierno anunció que las provincias realizarán sus propios exámenes de residencias médicas.

El Gobierno anunció que las provincias realizarán sus propios exámenes de residencias médicas

Este pueblo ofrece la oportunidad única de desconectarse completamente del mundo moderno.

Turismo en Argentina: está en el norte y es un pueblo de altura que no todos conocen

Un pueblo soñado en Salta. 

Viajar a Salta: el pueblito que mezcla sus montañas perfectas con ríos y arroyos

Rating Cero

La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.

El secreto detrás del millonario anillo que Cristiano Ronaldo le regaló a su novia Georgina Rodríguez

La mediática tendrá su propia biografía en la plataforma internacional.

"La one" ya tiene a sus protagonistas: la biopic sobre Moria Casán se prepara para su filmación

Una producción turca que tienen todos los condimentos de aquellos que les gusta las novelas románticas.
play

Está en Netflix, tiene mucha pasión y es una serie corta que sube la temperatura

¿Chris Martin y Shakira en pareja?, ¿cuáles son los rumores que los ponen juntos?.

¿Chris Martin y Shakira en pareja? Cuáles son los rumores que los ponen juntos

Con un fuerte mensaje: esta película basada en una historia real y protagonizada por Samuel Jackson sigue siendo furor en Netflix.
play

Con un fuerte mensaje: esta película basada en una historia real y protagonizada por Samuel Jackson sigue siendo furor en Netflix

¿La China Suárez embarazada?

La sugerente imagen de la China Suárez que despertó rumores de embarazo

últimas noticias

La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.

El secreto detrás del millonario anillo que Cristiano Ronaldo le regaló a su novia Georgina Rodríguez

Hace 30 minutos
Detuvieron a un hombre por intentar enviar 850 tortugas a Hong Kong.

Nueva York: detuvieron a un hombre por intentar enviar 850 tortugas a Hong Kong

Hace 38 minutos
Políticos suizos sugirieron que Infantino y Federer negocien con Trump.

Aranceles: Suiza no descarta que Roger Federer o Gianni Infantino intervengan ante Donald Trump

Hace 52 minutos
Paritarias: la provincia de Buenos Aires ofreció un aumento del 5% para los docentes

Paritarias: la provincia de Buenos Aires ofreció un aumento del 5% para los docentes

Hace 1 hora
Crece el número de muertos por fentanilo contaminado. 

Fentanilo contaminado: asciende a 90 el número de muertos e investigan si hay más víctimas

Hace 1 hora