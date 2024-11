Explotó un drone a metros de la Embajada de Israel y Patricia Bullrich descartó que haya sido un atentado

Ocurrió en Avenida de Mayo al 700. Según la ministra de Seguridad el hecho tuvo que ver con "la imprudencia de un usuario particular".

"Un drone explotó cerca de la Embajada de Israel. Me hice presente para analizar la situación, reunirme con el embajador Sela y supervisar las medidas necesarias. Llevamos tranquilidad a la población: se confirmó que no se trató de un ataque, sino de la imprudencia de un usuario particular. La investigación continúa para esclarecer lo sucedido", indicó en X.

A su vez, desde las fuerzas de seguridad informaron que ya abrieron una investigación para determinar la procedencia y su objetivo, si es que estaba tomando imágenes de la ciudad o bien se encontraba realizando tareas que comprometían a la embajada.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el drone se encontraba sobrevolando la zona, pero se desplomó debido a una falla que hizo que se prendiera fuego. Sin embargo, el proceso ígneo fue extinguido antes de que arribaran los agentes.