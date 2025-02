El síndrome de la vida ocupada: qué es, cómo identificarlo y claves para enfrentarlo

La profesional remarcó que hay que aprender a decir no para no terminar con ese estado.

Casi sin darnos cuenta pasamos todo el día activos , haciendo algo, proyectando, repasando lo hecho, asumiendo responsabilidades o tareas que tranquilamente no están a cargo nuestro pero que las asumimos. Sentimos que no hay tiempo para el descanso porque nunca hay suficiente tiempo para todos. En este punto es que nos afecta psicológica y físicamente y debemos retomar el control de nuestra rutina para volver a tener un equilibrio que nos haga sentir mejor.

La licenciada en Psicología, Patricia Colina, (MP 8590), del Colegio Profesional de Psicólogos de la Provincia de Córdoba -CPPC- explicó a C5N que "vivimos en una era en la que estar ocupados parece haberse convertido en un símbolo de éxito. Sin embargo, este estilo de vida frenético nos está pasando factura".

Agregó sobre las consultas que frecuentemente atiende: "Como psicóloga y coach ontológico profesional, he visto cómo esta obsesión por hacer más, cumplir con todo y estar disponibles 24/7 nos aleja de lo verdaderamente esencial: nuestra salud mental, nuestras relaciones y, sobre todo, de nosotros mismos".

El llamado síndrome de la vida ocupada no es un diagnóstico clínico sino que describe una realidad psicológica que afecta a muchas personas, remarcó la SEO y fundadora de Lema & Colina Institute, que ofrece cursos y capacitaciones sobre coaching y neurociencia.

"Es ese estado en el que sentimos que no podemos detenernos porque siempre hay algo más que hacer. Desde mi experiencia, este síndrome se manifiesta de formas que van desde la ansiedad constante hasta el agotamiento físico y emocional". "Es ese estado en el que sentimos que no podemos detenernos porque siempre hay algo más que hacer. Desde mi experiencia, este síndrome se manifiesta de formas que van desde la ansiedad constante hasta el agotamiento físico y emocional".

¿Cómo identificar el síndrome de la persona ocupada?

Algunos indicadores que se observan en una consulta profesional son:

Sensación de urgencia constante : Todo parece prioritario, y rara vez te permites un descanso sin sentir culpa.

: Todo parece prioritario, y rara vez te permites un descanso sin sentir culpa. Dificultad para desconectar : Incluso cuando no estás trabajando, tu mente sigue activa, repasando tareas pendientes o planificando lo que sigue.

: Incluso cuando no estás trabajando, tu mente sigue activa, repasando tareas pendientes o planificando lo que sigue. Falta de tiempo para lo importante : Las relaciones, el autocuidado y los momentos de disfrute suelen quedar en segundo plano.

: Las relaciones, el autocuidado y los momentos de disfrute suelen quedar en segundo plano. Agotamiento: No solo físico, sino mental y emocional, con una sensación de estar drenado, incluso después de un "descanso".

Colina aseguró a C5N que muchas de las personas que visitan emacolina.com lo hacen para descubrir herramientas y entrenarse para manejar las emociones y compartir estos conocimientos con otros." Estos casos tienen mucho que ver con nuestra relación con el tiempo y con las expectativas que nos imponemos", enfatizó.

A modo de ejemplo, habló sobre su propia experiencia de vida:" También lo he vivido en carne propia: como profesional, esposa, mamá y emprendedora, he tenido momentos en los que me he sentido atrapada en el ritmo acelerado de la vida". En este punto, remarcó la importancia de la neurociencia y las herramientas de inteligencia emocional para aprender a reprogramar mis prioridades y redescubrir el poder de decir "no".

Claves para salir del síndrome de la vida ocupada

La coach ontológica enumeró a C5N algunas claves para salir del síndrome de la vida ocupada:

La necesidad de detenerse y reflexionar sobre todo lo que hacemos en el día y si tiene el valor que merece, para salir del "modo automático".

sobre todo lo que hacemos en el día y si tiene el valor que merece, para salir del "modo automático". Establecer límites y que es fundamental aprender decir "no" para no colapsar con cientos de actividades "porque decimos sí a todo".

y que es fundamental aprender decir "no" para no colapsar con cientos de actividades "porque decimos sí a todo". Rediseñar cuáles son las prioridades y crear espacios de desconexión como actividades para "recargar energías" como caminatas, meditación, o momentos para disfrutar un poco algo que nos gusta y que no sea una obligación, sino por puro placer.

La idea que propone la investigadora es aprender a ser amable con uno mismo a través del autoconocimiento, buscando apoyo profesional para encontrar las soluciones para acercarnos a una vida más equilibrada y más cercana al ideal que nos proponemos cada día.