El calvario de la niñera de la Tota Santillán: "Me invitó una causa penal y dijo que abusaba de sus hijas"

La Tota Santillán fue condenado a 5 años y 6 meses por violencia de género luego de la denuncia de su expareja y madre de dos hijas, Sol Fiasche . Sin embargo, no irá preso hasta que la sentencia no quede firme. Ahora fue la niñera del conductor quien demostró el calvario que vivió luego de varias amenazas de muerte por parte del conductor.

"Son muchas las emociones. Les quiero describir el tormento que viví, me amenazó de muerte física y verbalmente en varias ocasiones, fue al domicilio donde trabajaba, en donde residía con Soledad Fiasche, golpeando puertas y ventanas, gritando e insultándome, exigiéndome que le abra la puerta para matarme, me dijo 'marimacho, pobretona, lesbiana, muerta de hambre', me discriminó, me humillo, me trato como una basura", comentó Soraire.

La mujer reveló que el productor la obligaba a darle información sobre su expareja "porque pensaba que ella tenía otra". "Me llamaba constantemente a la madrugada para que le de información, quería que entre a la habitación y le saque fotos a Sol para ver si estaba sola o no", describió.

Incluso comentó que la extorsionó en varias oportunidades para que hiciera lo que le pedía: "Empezó a decirme que podía darme canje, ropa, pagarme un lugar para quedarme, pero yo jamás le pasé información aunque me torturaba llamándome".

"Hable con Sol y le pedí por favor que la Tota no me llamara más y que me deje de extorsionar", señaló la víctima, quien relató que desde ese momento su vida fue una pesadilla.

"A partir de ahí, él empezó a amenazarme a hacer campañas en redes, a decir que yo le usaba la ropa y las carteras a Sol, que me hacía pasar por la madre de la nenas. Yo jamás le falte el respeto a nadie y él me destruyó la vida, me obligo a irme del trabajo. Me humilló, me maltrató, me quiso sacar a la fuerza. Además, se metió con mi hermano de 13 años, lo amenazó; y me invitó una causa penal diciendo que yo le pegaba a sus hijas y abusaba de ellas. Yo quería ser policía y me destruyó el futuro", sostuvo.

Soraire fue defendida en esa causa por la abogada Graciela Alvarez Agudo, quien logró el sobreseimiento a la fecha firme.

"El fiscal de la cámara pidió 4 años y 6 meses y el juez Alejandro Noceti, lo cual celebramos, subió un año por lo cual en total serian 5 años y 6 meses. Son varios los delitos por los cuales el veredicto determinó la condena. Ahora esperamos los fundamentos que estarán el 16 de diciembre", analizó la letrada.

Por otra parte señaló que el juez de la causa estuvo acertado en tener en cuenta el agravante. Se trata de las "amenazas coactivas", que es "cuando uno es obligado a hacer abandono de lugar de trabajo o residencia habitual".

"En cambio el fiscal consideró que ese agravante hoy por hoy no debería ser aplicado por un fallo de la cámara, por eso pedía entre 2 y 4 años de prisión. Es abismal la diferencia, celebro la decisión siendo la abogada querellante. En la causa estaban todos los elementos acreditados de que Yanina estaba siendo amenazada por la Tota Santillán y que por ese motivo debió abandonar su lugar de trabajo y residencia", dijo Agudo.

Cuál es la denuncia que le hizo Sol Fiasche

Los hechos denunciados ocurrieron en 2013. La expareja de Carias denunció que el conductor comenzó a insultarla, le arrojó sobre la cama de la casa que compartían en el barrio porteño de Belgrano y la amenazó con una tijera con que le iba a sacar un ojo.

Cuando la mujer pudo restablecerse para salir de la habitación, Carias la empujó y se cayó al piso, donde comenzó a patearla y a golpearla con un cinturón. La acusación sumó otros dos episodios, uno ocurrido en Mar del Plata en el verano de 2013 y otro en Santiago del Estero en agosto de 2014.

En el primero, la pareja se encontraba a bordo de un auto manejado por Carias, quien en un momento aceleró a toda marcha mientras decía: "Te voy a matar en el acantilado y nadie te va a encontrar". En el segundo, durante una discusión, el productor la tomó del cuello y comenzó a ahorcarla.

"En cada amenaza renovaba el dolo y la intención de continuar con sus acciones y esto debe entenderse en un análisis de género global relacionado con el resto de los hechos", sostuvo el fiscal, quien destacó que todas las agresiones conforman un mismo contexto de violencia de género.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.