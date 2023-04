Cuáles son las razas de gatos que no sueltan pelo y no dan alergia

Razas de gatos que no sueltan pelo y no dan alergia

Diez son las razas de gatos que menos pelos sueltan y que al mismo tiempo, por su escasa capacidad de generar la proteína Fel D1, resultan recomendables para aquellas personas que tiene alergia a los felinos. Además, son animales que se adaptan a la convivencia con sus humanos, aunque, es conveniente no dejarlos por mucho tiempo en soledad, ya que, pueden estresarse. Conocé cada una de ellas.

Bengalí

El gato de raza bengalí tiene como características la escasa caída del pelo y produce poca proteína Fel D1, que se encuentra presente en la saliva de los gatos que es causante de reacciones alérgicas en los humanos. Además, es muy sociable y cariñoso, por lo que resulta ideal para la convivencia con la familia. Cabe destacar que es un felino que no toleran la soledad y siempre tienen el deseo de jugar y compartir tiempo con los humanos que lo rodean.

Siberiano

El siberiano es una tipo de gato que tiene el pelo bastante largo y produce una cantidad muy baja de la proteína Fel D1 que, como se mencionó con anterioridad, es la causante de reacciones alérgicas en los humanos. Por el tipo de pelo que tienen, es fundamental no descuidar el cepillado, al menos, tres veces por semana.

Gato siberiano El gato siberiano es ideal para evitar alergias. Pixabay

Devon rex

A raíz de las ondulaciones del manto, los gatos devon rex son una de las razas con menos pelo. La producción de Fel D1 también es muy baja. Este tipo de felinos requiere de un cepillado constante y necesitan de baños cada determinado tiempo para equilibrar los aceites que favorecen la suavidad de su pelo. Son cariñosos y se relacionan muy bien con niños y otras mascotas, sin embargo, no es de su agrado la visita de extraños o de personas que no formen parte de su grupo familiar.

Azul ruso

Se trata de un gato leal y elegante que tiene características similares con lo de bengala y es otra raza recomendable para aquellos que quieran evitar alergias. Tienen el manto de color azul plateado, tupido y adherido a cuerpo, lo que significa que pierde menos pelo que otras razas. Busca el contacto con el humano, ya que, se trata de un gato que es propenso a sufrir de ansiedad por separación.

LaPerm

LaPerm es una raza de gatos que cuenta con un pelo rizados y semilargo, características que evitan su caída del pelo. De todos modos, es recomendable cepillarlo cada dos días utilizando un cepillo con cerdas acordes para no lastimarlo. Son cariñosos y no es un gato adecuado para aquellos que están muchas horas afuera del hogar.

Gato LaPerm El gato LaPerm son cariñosos y no es adecuado dejarlo solo. Pixabay

Balinés

El gato balinés, también conocido como siamés, es una felino de pelo largo y se trata de una de las razas que menos proteína Fel D1 produce. Hay que cepillarlo, al menos, tres veces por semana porque su pelo se enreda fácilmente. Son de pegarse a la familia, disfrutan de la relación con los humanos y pueden relacionarse con otros animales, ya sean del mismo hogar o con ajenos.

Javanés

El gato javanés tiene un pelo muy fino y lo pierde en muy poca cantidad. Además, es un gato muy inteligente, comunicativo y activo por lo tanto, es un felino ideal para los que viven solos, aunque, también se adaptan a convivir con niños. Les gustan muchos los árboles y treparse, es por eso que suelen solicitar la salida del hogar para disfrutar el aire libre.

Cornish rex

La cornish rex es una raza muy similar a la de devon rex y tiene una sola capa de pelo. Exige poco mantenimiento en el pelaje y es suficiente con un cepillado semanal y de una limpieza de las orejas. Son gatos muy juguetones y vitales, por lo que se recomiendan para personas que llevan una vida sedentaria. Hay que tener en cuenta de controlar la temperatura de nuestros hogares y no exponerlos a las corrientes de aire.

Gato Cornish rex El Cornish rex cuenta con una capa de pelo. Pixabay

Sphynx o esfinge

Este tipo de gatos cuentan con un cuerpo compacto, musculoso y cubierto de una muy fina capa de pelo, que resulta casi imperceptible a la vista, aunque, no así a tacto. Debemos controlar la temperatura de nuestro hogar para que no se resfríe. Un dato no menor, debés higienizar la piel del felino para que no se altere el equilibro de sus aceites naturales que permiten mantener en buenas condiciones el pelaje.

Oriental de pelo corto

El oriental de pelo corto es un gato con un pelo corto y fino. Requiere de mucha atención de su entorno humano y al mismo tiempo resulta fácil de adiestrar, sin embargo, puede desarrollar ansiedad por separación si es que permanece mucho tiempo solo en casa. Es suficiente higienizar sus orejas, ojos y dientes una vez por semana y cepillarlos dos veces por semana.