Cortes de luz en CABA: el Gobierno insiste en que analiza quitarle la concesión a Edesur

"Se evalúa quitarle la concesión a Edesur. He convocado a una mesa técnica para empezar a evaluar las causales que podrían determinar la continuidad o no de la empresa en la prestación del servicio. Lleva 20 años en el mercado pero todavía quedan 60 más de concesión, que no amerita que tengamos que tener esta calidad de vida por sus incumplimientos contractuales", afirmó Martello.

En este análisis, según explicó el titular del ENRE, los elementos a tener en cuenta serán "la calidad del servicio prestado y todos los informes técnicos y administrativos por incumplimientos de sus planes de inversiones, reemplazos de equipamientos".

"Es una serie de factores técnicos y administrativos que no se hacen de un día para el otro pero que ya hemos lanzado la operación de este informe que oportunamente será elevado a las autoridades políticas", adelantó. "Es la primera vez que se haría una acción de esta característica", expresó.

Martello evitó dar una fecha estimada de finalización de este informe ya que el objetivo es hacerlo de forma "completa" para que "la empresa no lo recurra".

El funcionario reveló que se comunicaron al mediodía con representantes de Edesur, quienes "dan las mismas explicaciones: que es por un período de tiempo, el cual incumplen".

"Ya no me detengo en lo que ellos puedan manifestar y ejecuto las acciones que tiene a su alcance el ENRE porque en este momento hay 22 mil usuarios sin servicio eléctrico en su área de concesión y la excusa de la solicitada que pusieron este miércoles, que el fin de semana obedecía a una situación climatológica excepcional por las altas temperaturas, se ha caído a partir de que la temperatura bajó, por lo cual esa no era la causa. La causa es la falta de inversiones crónica de la empresa que no estamos dispuestos a tolerar", concluyó.