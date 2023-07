Caso Lucas González: finaliza la etapa de alegatos en el juicio por el crimen

Quien expondrá se desempeñaba como el chofer del principal Héctor Claudio Cuevas, y tendrá como representantes a Valeria Corbacho y Fernando Lirman. Uno de los amigos del asesinado acusó al oficial de haberle dicho “¿Así que sos de Varela, pedazo de villero? Mirá cómo mataste a tu amigo”.

Y contó que Baidón también le dijo: “Es el muchacho que está ahí atrás. Tiene un sweater rojo. Le vi la cara porque se me acercó. Le vi un tatuaje en algún momento. Estaba vestido de bordó y negro. Cuando me trató mal, yo estaba boca abajo y me empezó a gritar a la cara”.

Por su parte, el abogado de la familia de Lucas, Gregorio Dalbón pidió 30 años de cárcel por el “encubrimiento” del crimen y las torturas. “Sin orden judicial actuó, le dijo a Joaquín que dejara el celular, lo puso contra la reja y lo cacheó. Es el que le dijo a Joaquín ´de dónde sos, de Florencio Varela, sos un negro de mierda, te vamos a pegar un tiro en la cabeza’”.

En la jornada previa, el abogado Fernando Soto que es defensor del inspector Gabriel Alejandro Isassi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva. “Los disparos de López fueron por rebote, ejerce legítima defensa por terceros, no puso en riesgo las vidas, por lo que no puede haber tentativa de homicidio, no hubo delito”, había expuesto.

Se espera que los jueces den a conocer el veredicto entre el 11 y 13 de julio luego de las últimas palabras de los 14 imputados. La audiencia se desarrollará en la sala principal de los tribunales federales de Comodoro Py.