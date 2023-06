Caso Lucas González: continúan los alegatos de las defensas de los policías 

En esta oportunidad será el turno de los alegatos de las defensas del comisario inspector Daniel Alberto Santana (43); de los comisarios Fabián Alberto Du Santos (52) y Juan Horacio Romero (51), y del subcomisario Roberto Orlando Inca (47), todos juzgados por el encubrimiento del hecho y las torturas y detenciones de los amigos de Lucas, Julián Zúñiga (19), Julián Salas (19) y Niven Huanca (19).

Los abogados Diego Abarca y Alfredo Olivan representan a Romero e Inca; Ignacio Palazuelos a Du Santos, y Diego Orlando Lima y Daniel González Stier defienden a Santana.

Para el martes 4 de julio, en tanto, será el tuno del alegato de los abogados Fernando Soto y Martín Sarubbi, codefensores del inspector Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y del oficial Juan José Nieva (38), acusados del homicidio del adolescente.

Finalmente, el jueves 6 se espera el alegato de la defensa de oficial Sebastián Jorge Baidón (28), otro de los 11 agentes imputados por el encubrimiento y por las torturas a los sobrevivientes, que estará a cargo de los abogados Valeria Corbacho y Fernando Lirman.

Los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero esperan dar a conocer el veredicto entre el 11 y 13 de julio.

En tanto, en la última jornada del juicio, los defensores del comisario Rodolfo Alejandro Ozán, del subcomisario Ramón Jesús Chocobar, del principal Héctor Claudio Cuevas y de los oficiales Daniel Rubén Espinosa, Ángel Darío Arévalo y Jonathan Alexis Martínez pidieron sus absoluciones.

En la misma audiencia, y a partir de las exposiciones de dos de esas defensas, el TOC 25 ordenó extraer testimonios y remitirlos a la justicia de instrucción para que investigue la actuación que tuvo en el caso el jefe de la Policía de la Ciudad, Berard.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el oficio fue elevado a la Cámara Criminal y Correccional, que ahora deberá sortear el Juzgado que intervendrá en esta nueva investigación.

"Cuando llegue al juzgado enviarán al oficio por conexidad al Juzgado 7 de Instrucción, que intervino en la primera causa junto a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 7, a cargo del fiscal Leonel Gómez Barbella", confió un vocero de la Justicia.

El pedido del fiscal de juicio Guillermo Pérez de la Fuente, acompañado del abogado querellante Gregorio Dalbón, surgió luego de que los defensores del principal Cuevas y del oficial Arévalos consideraran que el jefe policial no fue ajeno al encubrimiento del caso.

En su exposición, el letrado Augusto Nino Arena, quien defiende al principal Cuevas, consideró que Berard tenía conocimiento de que lo sucedido no había sido un enfrentamiento armado entre agentes porteños y delincuentes, como intentaron hacer creer los policías en un primer momento, para lo cual, incluso, "plantaron" un arma en el auto de las víctimas, según la acusación fiscal.

Más tarde, Natalia Arévalo, codefensora y hermana del detenido por encubrimiento Arévalo, también apuntó a la cúpula de la policía porteña y recordó que tras el arresto de su hermano intentó muchas veces contactarse con las autoridades de la Policía de la Ciudad, lo que pudo concretar el 23 de febrero de 2022, a más de dos meses de la detención.

"El jefe de policía y el subjefe nos dijeron algo que no puedo olvidar, que no puedo sacar de mi mente: 'Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que llegue a nosotros'", relató.

Crimen de Lucas González: un policía negó haber encubierto el hecho

El juicio por el crimen de Lucas González continúa y un oficial de la Policía de la Ciudad que está detenido fue a declarar ante la jueza y los fiscales. Aseguró que no había encubierto el hecho y explicó lo que fue a hacer ese día junto con otro compañero.

El suceso en el que un adolescente de 17 años fue atacado a los tiros junto con sus compañeros de Barracas Central en noviembre del 2021. Los policías intentaron montar una escena que dejaba a los jóvenes como agresores y portadores de un arma, según indican.