Caos en la autopista Buenos Aires-La Plata por una protesta de transportistas

"Queremos pedir disculpas a los automovilistas por los problemas que estamos ocasionando. Nosotros estamos pidiendo la extensión de la vida útil de todos los micros que fueron afectados por la pandemia del 2010 al 2020. Nos vamos a quedar hasta que solucionemos el problema", explicó un transportista en diálogo con C5N.

Hasta el momento, sobre la autopista se encuentras alrededor de 100 micros y se espera que durante el transcurso del día arriben más unidades.

"Los diálogos fueron dilatorios porque la solución no está, creemos que la solución depende de una voluntad política de un DNU", señalaron desde la protesta.En esa línea añadieron que "No queremos subsidio, no queremos dinero, queremos trabajar".