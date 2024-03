Boca: comienza el juicio contra Jorge Martínez, el exentrenador de fútbol femenino acusado de abuso sexual

La denuncia tuvo lugar en mayo de 2023, después de que Marco tuviera que soportar varias situaciones de acoso e intimidación por parte de Martínez desde hacía un año atrás. Algunas de las circunstancias que ella mencionó tuvieron que ver con miradas y comentarios que la incomodaban, como así también gestos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FlorMarco/status/1766117584439476254&partner=&hide_thread=false En este #8M quería contarles que luego de un año de haber presentado la denuncia penal, me notificaron que el 22/03 a las 9 am se llevara adelante el juicio oral por abuso sexual simple ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22, en Comodoro Py. — Flor Marco (@FlorMarco) March 8, 2024

Mientras ella había decidido cambiar su vestimenta, cambiar su rutina en el trabajo y hasta modificar su lugar de estacionamiento para no tener que cruzárselo, la mujer comenzó a recibir comentario de otras jóvenes que contaban que le pasaba lo mismo con él.

El hecho que finalmente impulsó la denuncia fue el siguiente. “Yo estaba hablando con una jugadora de algo personal. Yo ya le tenía miedo (a Martínez). Tenía el termo y el mate en la mano, y en el bolsillo del pantalón, el celular. De repente siento una mano que atraviesa toda mi cola y mi pierna. En ese momento te quedás helada porque no entendés qué está pasando. Aparece mi celular delante de mi cara y él me dice: ‘Tomá, acá guardás todos sus secretos’. Veo su cara y yo empiezo a los gritos: ‘¡Salí de acá!, ¡No me vuelvas a tocar nunca más!, ¡Está loco!’. Salí desorientada, nunca me había pasado algo así. Trabajé ocho años con futbol masculino y nunca me pasó algo similar”, relató en TN.

florencia marco.jpg Florencia Marco denunció a Jorge Martínez en 2023.

Desde aquel entonces y ante la escala de la denuncia, desde el club decidieron licenciar a Martínez hasta que se esclarezcan los hechos, por lo que no volvió a trabajar en Boca.