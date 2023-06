A horas del 3J, es inminente la liberación de "La Hiena" Barrios

En el programa A la Tarde en América TV, Soledad Muñoz , la expareja del boxeador dio su testimonio tras la inminente liberación luego de cumplir la pena de 16 meses en prisión: "El juez Juan Ocampo resolvió darle la libertad mañana (sábado) al mediodía a Barrios y no me explicaron absolutamente nada más" .

La víctima de violencia de género relató que la llamaron por teléfono desde el correccional N°4 de San Isidro y que enseguida se puso en contacto con el fiscal Diego Callegari. "Estoy angustiada. Este hombre no está preparado para estar en libertad. Acá hay corrupción judicial y policial. Minorizaron toda la situación y la causa es por lesiones leves", denunció la joven.

En medio de la inminente liberación de Barrios, Muñoz denunció que "la justicia todavía no resolvió la apelación que presentaron los abogados" y advirtió que "no sólo no tengo una protección que me corresponde sino que es una vergüenza que me avisen 10 minutos antes de soltarlo".

Los hechos por los que condenaron a "La Hiena" Barrios

El ex boxeador Rodrigo “La Hiena” Barrios fue condenado a un año y cuatro meses de prisión por amenazar y golpear a Soledad Muñoz en su casa del partido bonaerense de Tigre, tras conocerse por las redes sociales, y convivir con el violento durante varios días.

El exboxeador está detenido en la Unidad N° 41 de Campana desde febrero de 2022, tras el fallo del juez en lo Correccional 4 de San Isidro, Juan Facundo Ocampo, donde Barrios fue condenado como autor de los delitos de “amenazas en concurso real con lesiones leves agravadas por ser cometidas con violencia de género”.

Según los dichos de la víctima, Barrios ese día la amenazó con un arma de fuego, aunque en el allanamiento realizado en el domicilio días después no se halló ninguna. El primer llamado para pedir auxilio fue del hijo de la víctima, un adolescente de 13 años que alertó que a su mamá le estaban pegando.

Además, una vecina llamó al 911 y avisó que dentro de la vivienda de Barrios se escuchaba a una mujer que pedía auxilio y gritaba “¡Me vas a matar!”.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.