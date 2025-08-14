14 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

San Martín y sus granaderos a a caballo

Por encima de sus aptitudes físicas los integrantes de ese cuerpo debían poseer condiciones morales cuya primera premisa era la hombría de bien.

José Narosky
Por
José Narosky
San Martín se ganó la admiración de sus subordinados.

San Martín se ganó la admiración de sus subordinados.

El Triunvirato que en 1812 gobernaba los destinos de nuestra patria renacida, creaba el regimiento de “Granaderos a Caballo”.

Y le encargó la organización de ese cuerpo, a un recién nombrado Teniente Coronel de sólo 34 años, llamado José de San Martín.

Este decidió, que por encima de sus aptitudes físicas los integrantes de ese cuerpo, deberían poseer condiciones morales cuya primera premisa era la hombría de bien.

Muy pronto las condiciones de mando, la inteligencia y la nobleza de San Martín le granjearon no sólo el respeto, sino también la admiración de sus subordinados.

Y desde el combate de San Lorenzo en la Provincia de Santa Fe, hasta las cercanías del Volcán Chimborazo en Ecuador, ya en los confines de América del Sur, los granaderos estrenaron sus sables corvos.

El escenario de sus triunfos fue muy vasto y la bandera de la libertad, paseó triunfante en victoriosas batallas, como la ya mencionada de San Lorenzo, y también en Montevideo, Chacabuco, Maipú, Callao, Junín, Río Bamba, Ayacucho.

Por las filas de este heroico regimiento pasaron héroes como el Sargento Cabral, Lavalle, Zapiola, Alvear, Guido y muchos otros.

Combatieron en total en cinco repúblicas.

Y aquí llega un episodio o una anécdota, que si le pusiera título la denominaría Ingratitud.

Porque esta puede expresarse –como mencioné en el aforismo inicial- incluso con silencios.

Es que hay muchos, que saciada su sed, repudian el agua.

Lamentablemente nuestro Código Penal tan justo como equitativo, olvidó condenar la ingratitud.

Pero la anécdota prometida.

De regreso a Buenos Aires, 12 ó 13 años después, finalizada la Guerra de la Independencia en 1826, los granaderos, que con pocos medios y mucho coraje y patriotismo habían liberado a casi medio continente, fueron prácticamente abandonados por el gobierno de Rivadavia.

Espiritualmente amargados por tamaña ingratitud, simplemente depositaron sus armas en el cuartel de Retiro, donde 14 años antes había sido fundado el regimiento por el ilustre Teniente Coronel San Martín.

Eran apenas 78 sobrevivientes de aquel glorioso regimiento argentino y sólo 7 de ellos habían combatido en todas las batallas desde la de San Lorenzo hasta la de Ayacucho.

Enfermos, muy delgados, con heridas de bala parcialmente curadas algunos y con lanzazos otros e incluso hambrientos, antes de despedirse se cuadraron como pudieron y presentaron armas, disciplinados y dignos como les enseñara San Martín, su jefe eterno.

Rivadavia ordenó la inmediata disolución de ese regimiento, sin recompensarlos material ni moralmente.

Los Granderos se retiraron silenciosamente.

Al frente iban los 7 héroes de todas las batallas encabezados por el ya Coronel José Félix Bogado.

Tiempo después, la historia y la verdad se unieron con la memoria, para honrarlos como correspondía.

Y hoy, quise relatar la historia de este noble regimiento e incluso el hecho de de esa falta de reconocimiento que le tocó vivir.

Y ya el aforismo final, como homenaje a esos primeros granaderos que prefirieron sufrir la ingratitud, antes que cometerla.

“Hombres superiores lucharon por lo imposible. Y lo hicieron… posible…”

Rating Cero

Estas reiteradas cancelaciones y pausas evidencian la complejidad y las variaciones de rumbo que Marvel Studios enfrentó en su intento de expandir su universo.

Estuvo a punto de aparecer en Infinity War, tenía producciones planeadas pero Marvel lo borró del mapa: qué superhéroe es

La serie de Netflix que está llamando la atención de todos.
play

Una miniserie con solo 6 capítulos y cargada de misterio está siendo el tema del momento en Netflix: cuál es

Emanuel Ortega y Julieta Prandi están en pareja desde hace cinco años.

Emanuel Ortega explotó contra el biógrafo de Milei, quien cuestionó la condena contra Contardi

Joe Perry confirmó que Aerosmith no volverá a tocar en vivo.

Joe Perry confirmó que Aerosmith no volverá a tocar en vivo: "Steven Tyler no quiere salir de gira"

Chiquititas, 30 años después: cómo fue el fenómeno infantil creado por Cris Morena.
play

Chiquititas cumple 30 años: cómo fue el fenómeno infantil creado por Cris Morena que marcó a una generación

Este contenido generó múltiples reacciones positivas entre los suscriptores.
play

Está en Netflix, dura menos de una hora y media y es perfecta para ver en pareja

últimas noticias

Wilsterman perdió por 3 a 0 contra San Antonio Bulo Bulo, por la fecha 17 del torneo boliviano.

Un exjugador de Boca volvió del retiro y duró pocos minutos en cancha: fue expulsado por una dura patada

Hace 20 minutos
El discurso de Milei cerrará el acto en La Plata.

Con Milei a la cabeza, LLA se lanza en la Provincia de manera oficial

Hace 37 minutos
Esta corriente se enmarca dentro del auge del clean look.

No más máscara de pestañas: de qué se trata el ghost lashes, la nueva tendencia para lucir tus ojos

Hace 1 hora
La nueva evidencia permitirá ampliar la imputación contra Matías Jurado

Asesino serial en Jujuy: confirmaron la identidad de dos de las víctimas

Hace 1 hora
Las videollamadas quedaron instaladas en el mundo laboral.

¿Cómo se comportan los argentinos en las videollamadas laborales?

Hace 1 hora