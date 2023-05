Rugby: la histórica remontada de Los Pumas 7s que los acerca a los Juegos Olímpicos

Los tantos restantes de Argentina se concretaron con dos tries de Marcos Moneta, otro de Rodrigo Isgró y dos conversiones de Tobías Wade.

La formación inicial de Argentina fue la siguente: Santiago Álvarez Fourcade, Luciano González Rizzoni, Agustín Fraga, Gastón Revol, Isgró, Wade y Moneta. Luego ingresaron Germán Schulz, Vera Feld y Joaquín Pellandini.

Los Pumas 7s finalizarán la etapa clasificatoria en Toulouse este sábado frente a Gran Bretaña desde las 8.27 de Argentina. Los británicos también llega de vencer a España y Alemania por el mismo resultado (14-0).

Los Pumas están a un paso de clasificarse a los Juegos Olímpicos París 2024 para lo que necesita quedar entre los primeros cinco del torneo francés. El equipo argentino, medalla de bronce en Tokio 2020, necesita sumar 11 puntos más en la tabla del circuito para no depender de otros resultados.

