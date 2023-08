Trasladan a L-Gante para votar en la cárcel: cómo es el importante operativo de seguridad

Según informaron fuentes policiales, L-Gante será trasladado entre las 8 y las 10 de la mañana. Aunque en un principio iba a votar en una escuela de General Rodríguez, localidad donde vive, finalmente se resolvió que lo haga en la Unidad Penitenciaria 58, ubicada en avenida Capitán Giachino al 1800 de Ingeniero Budge.

L-Gante será acompañado por su abogado Diego Storto en medio de un importante operativo de seguridad, ya que contará con custodia policial durante todo el recorrido desde y hacia la DDI de Quilmes. A primera hora ya había al menos seis móviles policiales en la puerta de la Unidad Penitenciaria.

L-Gante

El músico espera que el Tribunal de Casación Penal bonaerense resuelva el pedido rechazado para que reciba la excarcelación extraordinaria. El fiscal Villalba podría tomar en los próximos días una serie de declaraciones testimoniales, para luego dar por cerrada la instrucción y hacer el requerimiento de elevación a juicio.

L-Gante está detenido con prisión preventiva por los delitos de "amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas, privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples y tenencia simple de estupefacientes".

Giro en la causa: la confesión que podría descomprimir la situación de L-Gante

Luego de que se conociera que la excarcelación de L-Gante quedará en manos de la Cámara de Casación Bonaerense, hace algunas horas uno de los denunciantes del artista confesó que mintió para implicarlo.

Lautaro Duarte lo denunció en 2022 al alegar que, cuando se habían tomado una foto, el artista lo había agredido. Esta denuncia derivó en una restricción perimetral para el músico, provocando un fuerte declive en su carrera.

Según trascendió durante las últimas horas, este episodio no habría ocurrido. Lo que pasó es que, en medio de la internación de Duarte, el joven conoció al abogado Leonardo Sigal. Este le habría sugerido que mintiera para incriminar al cantante y así, como beneficio propio, también ganar más dinero.

"Mi abogado me dijo que diga que L-Gante me había pegado con un arma, así la causa se elevaba a juicio, era más rápido e iba a ganar más. En ese momento estaba mi papá Nicolás Aranda y le dio $10.000 pesos. Al mes le dije a mi papá que me pareció que no era L-Gante", dijo Duarte.

En la misma línea, el implicado admitió que "le dio culpa" y fue ese el motivo que lo impulsó a cambiar su declaración. "Me agarró culpa, a mí me pareció ver a L-Gante, pero no era", concluyó.