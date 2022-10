Tobin Bell volverá a interpretar su reconocido papel de John Kramer en Saw 10

A través de un comunicado, se confirmó que Tobin Bell retorna a su papel de John Kramer en la película El juego del miedo 10 (Saw X en inglés). Si bien no se brindaron más detalles que este regreso, no es un dato para nada menor para los fanáticos de la franquicia, ya que este personaje es el protagonista principal a lo largo de sus 9 filmes, con él presentándose en 8 de ellos.