Silvester Stallone: "Lo que he hecho en Tulsa King es lo más parecido a mi personalidad de verdad"

El actor taquillero de Hollywood reconoció sobre su nuevo papel que "es probablemente uno de los personajes que me ha eludido toda mi vida" , aseguró sobre Dwight quien descubre que su familia mafiosa no está de su parte y reúne a su propia pandilla.

"Cada vez que veo a Al Pacino, De Niro, me digo, cómo es que siguen logrando ese papel de gánster, me estaba volviendo loco. Y al final a los 76 años recibí una llamada telefónica en medio de la noche de Taylor Sheridan que dice 'quieres interpretar a este personaje' y yo digo 'sin duda'", que tiene edad para quedarse a jugar al golf y pasar tiempo con sus hijos, y destacó que el personaje no se trata de un gánster oscuro y que da miedo como los que solemos ver en la pantalla. "El tipo no es un gánster normal. Permaneció en prisión durante 25 años. Leyó todos los clásicos. Entiende la estrategia. Maquiavelo y Marcus. Ahora es intelectual. Así que, cuando vuelve, ve el mundo como un lugar mucho más brillante que cuando entró. Pero es traicionado", enfatizó.

El actor que interpretó al célebre Rocky Balboa confesó que no sabe cuantos personajes lleva desarrollados a lo largo de su gran carrera artística, y que si lo piensa un poco "probablemente sea alrededor 75 (personajes)" y detalló entre sus preferidos a Rocky, Rambo, "Me gusta el personaje de Copland y los de algunas películas que hice que no tuvieron éxito pero, realmente disfruté de interpretar al personaje", recalcó.