Se reveló la millonaria cifra que podría cobrar Furia por hacer presencias después de salir de Gran Hermano

Si bien Juliana Scaglione era una de las participantes con más apoyo del público y de sus "furiosos" en el afuera, la entrenadora no logró ganar el duelo contra Martín Ku en la última gala de eliminación . Desde su salida, varios productores como Flavio Mendoza, expresaron la posibilidad de que Furia participe en alguno de sus proyectos: " Furia estás lista para mi nuevo show? ", escribió en su cuenta de X y las redes estallaron.

No solo eso, sino que un informe de El Impertinente por Canal Net, de la periodista Ana Laura Román adelantó que Furia ya estaría recibiendo propuestas para participar en eventos: "Acá tengo una info que nos pasa Pablo Cabaleiro y me cuenta que ya están ofreciendo por la presencia de Furia, no es que ella está pidiendo, sino que están ofreciendo 5 mil dólares por la presencia".

Frente a esta novedad, el conductor de El Impertinenete, Tomi Dente aclaró lo que significa "hacer presencia" en el mundo del espectáculo y los eventos: "Es ir 10 minutos a pararte delante del banner, sacarte 3 fotos y te vas". Si bien, esta información no fue confirmada por la exparticipante de Gran Hermano, existe la posibilidad que a futuro sea una realidad.

Escándalo: Gran Hermano le dio un guión a Furia para el debate

La flamante eliminada Juliana "Furia" Scaglione tuvo su esperado debate con los panelistas de Gran Hermano 2023 y se generó un nuevo escándalo con Telefe tras la viralización de un polémico video.

En la previa al inicio de El Debate de Gran Hermano 2023, se pudo observar un video que terminó por hacerse viral, ya que se vio a Juliana acercándose al conductor para algo muy particular. Una vez al lado de Santiago del Moro, se dispuso a leer un llamativo guion sobre cómo iba a ser la gala.

Acomodando la hoja con su mano derecha, Furia se mostró muy tranquila a la hora de ver cómo iba a ser la noche de Telefe y esto toma sentido tras haber visto las preguntas que recibió por parte de los panelistas. En este sentido, el único que estuvo por fuera del guion fue Ceferino Reato, quien incomodó en varias ocasiones a Scaglione.

Todo esto expuso que Telefe realmente favorecía a Furia en la casa de Gran Hermano 2023, algo que generó mucha bronca en los televidentes a lo largo de su estadía. Por eso, el canal aún tiene mucho por explicar y Juliana Scaglione quedará en el ojo de la tormenta por varias semanas más.