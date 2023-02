Quién es Juani Martino, denunciado por abuso sexual en El Hotel de los Famosos 2

En esa oportunidad, Martino expresó: "Somos conocidos de Instagram, hay buena onda, es un tipazo. Si él quiere algo más, nunca me lo demostró, no lo sé, nunca me lo dijo”.

El presunto abusador es modelo y actor, tiene 38 años de edad y tiene un perfil de Instagram con más de 70 mil seguidores, además de un club de fanáticos en la misma red social.

Una vez que se conoció la denuncia de los abusos que Juani habría tenido con su Flor, y mientras se espera un comunicado de parte de la producción, por las atrocidades en el contexto de la violencia de género, las redes Martino dejaron de ser privadas, ya que fue el foco de las críticas.

Martino se hizo conocido a partir de que Ricky Martín lo siguió en RRSS Redes Sociales

El descargo de Juani Martino en sus redes sociales

Martino hizo un descargo en sus redes sociales, antes de pasarlas a estado privado, donde manifestó la "situación extremadamente delicada" que está viviendo, a la vez que pidió a amigos, periodistas y seguidores que se pongan en su lugar.

En su publicación, el acusado de abuso sexual destacó: "Agradezco a todas las personas que se comunicaron para brindarme su apoyo y solidarizarse conmigo...me voy a mantener al margen de cualquier clase de situación que pueda exponerme y agudizar mi dolor. Les ruego ante cualquier inquietud se contacten con mi abogado @ROBERTOCASTILLO", concluyó.

Qué hacer en caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar