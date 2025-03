Qué decía en 2023 Eial Moldavsky sobre Lali Espósito: "Es un montón"

"¿Estás noviando? Te adjudicaron hace muy poquito algo con Lali", indagó la entrevistadora pese a la negativa del hijo de Roberto Moldavsky, quien sólo atinó a señalar: "No hay nada para adjudicar".

Lali Espósito Eial Moldavsky

En ese contexto, relató cuando recibió la notificación de que la cantante de Disciplina lo había comenzado a seguir en las redes sociales. "Ah bueno, es un montón", expresó al remitirse a aquel momento.

Aunque intentó evitar el tema, ante la insistencia de la periodista envió un mensaje para las redes: "Les agradezco que crean que puedo participar de ese partido. Me encantaría que esto sea un anuncio, más no lo es".

Schapiro luego le sugirió que, en caso de que ocurriera, le "encantaría tener la primicia" de un romance, algo que Moldavsky respondió entusiasmado: "¿Y a mí? Ni bien la tenga te digo".

Incluso, para alimentar los rumores, fue su padre, el humorista Roberto Moldavsky quien salió al cruce y habló sobre el tema. "No creo que sean novios, o por lo menos no me he enterado. Se que se llevan muy bien. Ella ha venido una vez al show nuestro y se han ido juntos", expresaba días después en una entrevista radial.

De esta manera, se confirmaría que existió un vínculo entre la actriz y el creador de contenido y la divulgación de detalles de esos encuentros molestó a Lali, quien está de novia actualmente con Pedro Rosemblat.