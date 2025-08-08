Pity Álvarez anunció su regreso a la música: cuándo y dónde será el recital La noticia fue confirmada por el propio artista con un video en sus redes sociales, donde reveló que presentará un nuevo disco en un mítico estadio porteño.







El nuevo disco del Pity se llamará “Basado en hechos reales” y saldrá este año.

Cristian "Pity" Álvarez sorprendió este viernes a sus fans con una noticia que sacude el mundo del rock nacional: anunció la vuelta a los escenarios con un show que dará el 5 de diciembre en el Estadio de Vélez Sarsfield.

La noticia fue confirmada por el propio artista en sus redes oficiales donde además confirmó que trabaja en nuevo disco, titulado "Basado en hechos reales" y está previsto que salga antes de fin de año y sea presentado en el emblemático recinto porteño.

"Voy a decirles oficialmente que vamos a estar el 5 de diciembre en Vélez. Antes de eso vamos a presentar un tema muy lindo que grabamos y espero que lo disfruten. Muchas gracias", fueron las escuetas pero contundentes palabras que pronunció el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados en un video publicado en su perfil de Instagram.

