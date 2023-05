Nicki Nicole en concierto: cuándo se ponen en venta las entradas y a qué precios

Dicha presentación no solo es esperada por la propia artista rosarina, sino también por su público quien podrá disfrutar de los nuevos temas en vivo del tercer y flamante álbum “Alma”, en el que colaboran colegas como Milo J, Young Miko, Rels B e YSY A y mezcla géneros y sonidos experimentales.

“Con este álbum aprendí a mostrarme vulnerable”, confesó la joven cantante en dialogo con C5N y confesó que con su productor primero hicieron el disco sin que tuviera nombre.

“Lo dejamos fluir intentando no limitarlo. En uno de los temas, Tienes mi Alma, algo me llamó la atención, había algo en esa palabra. A la vez pasaron dos cosas: estaba leyendo un libro sobre ciclos del alma y mi productor me explicó de qué se trata el concepto de los puntos de encaje, la unión del corazón, el alma y mente”, reveló.

La presencia de Nicki sobre el escenario del Movistar Arenas será la segunda, ya que el año pasado tocó en ese mismo escenario dentro del ciclo Movistar Fri Music.

Nicki Nicole En El Movistar Arena: cómo comprar las entradas y a qué precios

La preventa de entradas para esta función fue de manera exclusiva para clientes de Santander AMEX este martes 23 de mayo, y con localidades totalmente agotadas, la venta general comenzó este miércoles 24 de mayo a las 11hs.

Los precios para este evento varían entre $6.000 + cargo de servicio, hasta $14.000 + cargo por servicio.

Nicki Nicole Instagram

Además, Nicole anunció una fecha en Chile para el 24 de agosto en el Movistar Arena de Santiago y prepara un show en México el próximo 2 de noviembre.