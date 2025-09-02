IR A
Muere un actor de la saga de Crepúsculo tras ser hospitalizado de emergencia

Graham Greene, reconocido en la industria del entretenimiento por interpretar papeles en películas como Danza con Lobos y La Milla Verde, falleció a los 72 años en Toronto.

La industria del cine está de luto tras la muerte de Graham Greene, reconocido actor canadiense que falleció a los 72 años. El intérprete nativo americano es popularmente conocido por participar de la saga de Crepúsculo, y otros films como Danza con Lobos y La Milla Verde.

La noticia de su muerte fue confirmada por su agente de California, Michel Greene mediante un comunicado publicado en Deadline: "Fue un gran hombre de moral, ética y carácter, y será eternamente extrañado". En esa línea se refirió a su esposa fallecida en 2013, "por fin eres libre. Susan Smith te espera en las puertas del cielo".

Mientras que su mánager en Canadá, Gerry Jordan, expresó para Deadline "con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento en paz del legendario y galardonado actor canadiense Graham Greene". Hasta el momento no trascendió los detalles de su muerte y falleció en un hospital de Toronto.

Graham Greene nació el 22 de junio de 1952 en Ohsweken, en la Reserva de las Seis Naciones. Su gran salto a la fama fue en 1990, cuando Kevin Costner lo eligió para interpretar a Pájaro Pateador (Zitká Nagwáka) en el western mundialmente conocido como Danza con Lobos, su interpretación llevó a una nominación a los premios Oscar como Mejor Actor de Reparto.

Eso no es todo, en su extensa carrera también participó de films como Maverick (1994) con Mel Gibson y Jodie Foster, Duro de Matar 3: La Venganza (1995) con Bruce Willis, La Milla Verde (1999) con Tom Hanks, La Saga Crepúsculo: Luna Nueva (2009).

