Mónica May, la Power Ranger amarilla, dejó la actuación y triunfa en OnlyFans

Mónica May, la Power Ranger amarilla, dejó la actuación y triunfa en Only Fans

Power Rangers

La última vez que trabajó fue en 2020 cuando interpretó a Monique en Acrylic. Pero también apareció en diferentes programas o series de Disney, tal y como sucedió con el éxito The Suite Life of Zack and Cody hasta la película Fitz and Slade.

Se puede ver que, en algunas imágenes de la actualidad, aún utiliza el amarillo para sus looks, es decir, intenta sostener la marca registrada de su papel más importante.