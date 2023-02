Modelo chilena de OnlyFans asegura que tuvo relaciones con Cristiano Ronaldo: "Lo escondí lo que pude"

En primer lugar, Chávez escribió: "Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones, ¿Eso es infidelidad? ¿Entonces con Cristiano Ronaldo somos infieles? Solo fue sexo y con permiso por mi lado del no . El sexo libre también existe ".

Con esta introducción, se creía que podía tratarse de una traición del portugués contra su pareja argentina Georgina Rodríguez.

Daniella Cháves Cristiano Ronaldo tweet 1.jpg La primera de las publicaciones de Daniella Chávez. Twitter

Pero no solo se quedó allí, sino que la modelo continuó: "Solo fue sexo y el 2015, no se alarmen. Lo escondí lo que pude. Siempre lo negué, inventé mucho para zafar de eso, pero no puedo más". De esta manera, habría dejado en evidencia a Cristiano Ronaldo por la viralización de sus publicaciones, aunque no brindó ninguna prueba al respecto.

Además, el portugués no fue su único señalado, sino que también mencionó a nuestro país. "No le pongan de más, conozco otras chicas que salieron con un 10 muy famoso de Argentina si no es el más", remarcó, en lo que podría entenderse como una referencia a Diego Armando Maradona o Lionel Messi.

Daniella Cháves Cristiano Ronaldo tweet 2.jpg Las otras publicaciones de la modelo chilena. Twitter