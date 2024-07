Juliana Scaglione Furia Mauro Dalessio Gran Hermano 2023 Capturas Telefe

“Es más, ella siempre dijo adentro de la casa que tenía tanto aguante, tanto fandom, porque se mostraba tal cual es ella. Y ahora sale afuera y se está contradiciendo con que 'es un juego'", indicó, luego de que Juliana lo acuse de “colgarse” de su fama.

Como respuesta, Furia disparó con todo: “Mauro quería ser protagonista, pero había una protagonista más grande y eso hacía que no quisiera conectar con esa protagonista”. Pero, el exjugador no se quedó atrás y le apuntó a la producción del programa.

"Yo soy un agradecido de cuando entré porque yo entré después y no me puedo quejar de nada. La protagonista sos vos y está fantástico, pero la lavada de imagen que te quieren hacer ahora y la que vos te querés hacer ahora, no la voy a comprar. Ahora está justificando todo con que 'es juego', y vos le decís algo que no le gusta y ya salta", concluyó.

Gran Hermano 2023: la encuesta que anticipa quién será el ganador

Gran Hermano 2023 tendrá el domingo 7 de julio su esperada final, con la particularidad que tras la eliminación de Darío Martínez Corti, hay un claro apuntado en redes sociales como favorito para ser el nuevo campeón de Telefe.

Luego de las eliminaciones seguidas de Virginia Demo, Juliana Scaglione y Martín Ku, el público se quedó sin sus favoritos y no participó de las encuestas en redes sociales como siempre. En esta ocasión, en la realizada por el usuario @fedeebongiorno en X (ex Twitter), dejaron en claro a quién prefieren ver campeón.

Tras superar los 76 mil votos, la audiencia evidenció que hay dos favoritos que le sacan mucha diferencia al tercero. Con un 46,4% de los votos, Emmanuel Vich aparece como el favorito para consagrarse en Telefe, mientras que Bautista Mascia lo sigue con el 43,9% y deja un panorama de mucha incertidumbre.