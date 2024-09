Los guiños de Charly García al pasado y las influencias en su nuevo disco, La Lógica del Escorpión

C5N.com hizo un repaso por los 13 tracks que componen el disco y encontró nueve guiños del músico al pasado y a sus influencias.

Rompela

La canción que abre el disco se titula Rompela y es la versión en castellano de Break it up, un tema grabado por el propio Charly en su álbum Kill Gil (2010), aunque en este caso es un poco más lenta.

Embed - Charly García - Rompela (Official Audio)

El Club de los 27

Es un blues clásico que cuenta con la guitarra de David Lebón, ex compañero de Charly García en Serú Girán. El título remite a un selecto grupo de músicos populares fallecidos a los 27 años de edad como consecuencia de sus excesos, como Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain o Amy Winehouse.

Embed - Charly García, David Lebón - El Club de los 27 (Official Audio)

Te recuerdo Invierno

Es una vieja canción de Charly que fue compuesta antes de comenzar a grabar con Sui Generis y formó parte del disco en vivo Estaba en llamas cuando me acosté (1995). En la mitad del tema, suena un fraseo del clásico tango Adiós Nonino, de Astor Piazzolla.

Embed - Charly García - Te Recuerdo Invierno (Official Audio)

Juan Represión

Un viejo tema de Sui Generis, del disco Pequeñas anécdotas sobre las instituciones (1974). La versión original fue cantada por Nito Mestre. En este caso, es el propio Charly quien le puso voz al tema.

Embed - Charly García - Juan Represión (Official Audio)

Estrellas al caer

La canción es hija de Chipi Chipi, el gran hit plasmado por García en La Hija de la Lágrima (1994). La línea melódica es casi idéntica, aunque la letra es completamente diferente.

Embed - Charly García - Estrellas al Caer (Official Audio)

La pelicana y el androide

La canción fue compuesta por Luis Alberto Spinetta para el disco que iba a grabar junto a Charly a mediados de los ochenta. El proyecto del dúo naufragó en 1985, pero el Flaco terminó por incluirla en el álbum Privé (1986), al igual que Rezo por vos. Para La Lógica del Escorpión, García rescató la voz de Spinetta de unos demos grabados en aquella época y le terminó de dar forma al registro.

Embed - Charly García, Luis Alberto Spinetta - La Pelicana y el Androide (Official Audio)

Watching the wheels

Una de las canciones más icónicas de John Lennon, editada originalmente en Double Fantasy(1980), el disco que el ex-Beatle lanzó días antes de ser asesinado por Mark David Champman en la puerta del edificio Dakota, en Nueva York. Charly la grabó para La Lógica del Escorpión con la letra en castellano. Ya lo había hecho en su álbum Kill Gil, con el título Mirando las ruedas.

Embed - Charly García - Watching the Wheels (Official Audio)

La Lógica del Escorpión

La canción que le dio el título al disco cuenta con un interludio en el que García relata la popular fábula del escorpión y la rana sobre la base de piano de Veinte Trajes Verdes, una canción de Serú Girán incluida en el álbum Peperina(1981).

Embed - Charly García - La Lógica del Escorpión (Official Audio)

Rock and Roll Star

Es el último track del disco. Junto a Fito Páez, Charly ejecutó una versión en castellano de So You Want To Be a Rock & Roll Star, un clásico de The Byrds, originalmente editada en el disco Younger Than Yesterday (1967).