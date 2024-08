Los enemigos imaginarios de Furia: acusaciones de plagio y rechazo en los medios masivos

La mediática cree que sus representantes le estaban manejando mal su carrera porque no le surgió ningún evento como tenía en sus planes, pero la realidad es que no tiene contrataciones concretas y sigue sumando enemigos en los medios, con acusaciones polémicas.

Juliana Scaglione no tiene un día de paz. Pese a que terminó Gran Hermano, aún sigue dando que hablar, pero no porque se destaque como la mejor participante o por las campañas publicitarias que esté haciendo, sino por la violencia y acusaciones que ejerce en sus redes sociales o mismo desde los espacios que la tienen como invitada. Es que los medios vieron que finalmente nunca fue un personaje, sino que era su personalidad real la que mostró en la casa.

“María es una mina que arrancó desde abajo y, aparte, yo soy recontra fan de ella. Como cualquier músico que arrancó de a poquito, porque ella empezó siendo youtuber… El tema es cuando van, cantan o hacen un evento tan zarpado y le indican ‘decí esto’, porque para mí ella no lo dice porque quiere, o ‘¡vamos mis furiosas!’. Eso es porque está mal asesorada, y yo quiero saber quién es su manager y que me diga: ‘Sí, Juli, la verdad que te robamos un montón de cosas que hacés’, o 'nos inspiraste’, que sería la buena palabra”, creyendo que la expresión le pertenece solo a ella, cuando es usada por múltiples artistas y marcas muchos años antes de que la exparticipante de Gran Hermano, sea parte del reality.

“La realidad es que los inspiré desde adentro. Robaron un montón de cosas del formato, a muchas personas, para hacer negocio y no se hacen cargo. Y ahí me pongo del lado de Telefe y de la gente que me encontró, porque sí, nos robaron bastante a ellos y a mí”, agregó.

También aprovechó para desmentir cualquier versión respecto a una presunta relación conflictiva con el canal. “Odio cuando me dicen ‘vos estás en contra de Telefe' y no, para nada. Ellos fueron los que me encontraron. Yo de mi potrero no hablo mal y mi potrero, el que me encontró, es la productora. Así que les mando un saludo a Yanina y a Karina que me encontraron, las amo”, cerró.

Cabe recordar que María Becerra se había hecho viral en el contexto de su recital en el Monumental con la frase: “Vamos a perrear furiosos”, lo que hizo que los fanáticos de Furia crean que era una frase dedicada a ella o bien que se la estaba adjudicando mientras estaba dentro de la casa.

Cabe destacar que hace muy poco, la cantante decidió retirarse de la red social X debido a “el hate de las redes”. Quizás haya sido objeto de los ataques de “los furiosos”, ya que hasta hace unos días Juliana decidió atacarme mediante sus redes sociales e instigó a sus seguidores a que me descalifiquen e insulten en mis post de Instagram, lo que hizo que, horas después de cumplir su cometido, borrara este post.

Todo no termina ahí. El viernes en La Trasnoche, streaming que se emite cada semana a las 23:00 en SPTV, un seguidor de la exparticipante decidió amenazar por un audio de WhatsApp: “Si seguís hablando de Furia y te encuentro en la calle, va a correr sangre”.

Cuando creíamos que todo terminaría ahí, este sábado decidió desvincularse de sus representantes, el cual hace muy pocos días había anunciado en su cuenta de Instagram que sería quien manejaría sus contrataciones: “Con ustedes, mis manangers. ¡Los amo fuerte! ¡Éxitos para nosotros en todo lo que empezamos juntos! Sé que vamos a brillar y romperla". En el posteo, Furia etiquetó a 44DK, la productora de eventos y representaciones que tienen Federico y Fabián Esperon, quienes aparecían en las fotos.

Según fuentes, la mediática cree que sus representantes le estaban manejando mal su carrera porque no le surgió ningún evento como tenía planeado, pero la realidad es que no tiene contrataciones concretas.

"Si en algún momento la TV cambia y es mucho más humana y amena, me parece que estaría copado, pero si sigue siendo lo que es... Hay muchos que están en la TV y hablan mal de mí, entonces no tengo porqué seguir dándole de comer a la tele, me parece que no”, había comentado en su arribo al programa de Alex Caniggia, que llega a solo 3 mil visualizaciones en vivo, siendo que se adjudicó los 17 puntos de rating de Gran Hermano, lo que representa en visualizaciones 1,7 millones, viendo que la realidad solo representa el 1% del mismo.

Enemigos imaginarios y declaraciones polémicas, así es como termino la participante que estaba perfilada por la producción a que sea la ganadora, entre las favoritas del público, pero que terminó rechazada en los grandes medios de comunicación, solo siendo apoyada por su puñado de fans que día a día le van soltando la mano en sus redes sociales.